Varias horas de angustias vivieron los familiares del cantante de música vallenata Samuel Morales, heredero musical del Rey de la Nueva Ola, Kaleth Morales, luego de que el carismático joven fuera reportado como desaparecido en Bogotá tras una salida nocturna posterior a los Premios Nuestra Tierra.

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EL HERALDO conoció que luego de la celebración de los Premios Nuestra Tierra, cuya gala de premiación se cumplió el jueves en el Teatro Colbsubsidio, donde Samuel llegó porque estaba nominado en la categoría Mejor Canción Vallenata por ‘El Heredero’, Samuel se fue a cenar en la Zona T, y posteriormente no se supo más del artista.

Samuel fue encontrado con vida en la mañana del viernes 15 de mayo y, según versiones preliminares, habría sido víctima de la delincuencia en un posible caso de escopolamina.

En diálogo con EL HERALDO, Ricardo Rodríguez, mánager del artista, detalló que a Samuel le entró una llamada y sale a contestarla afuera del restaurante. Luego se le notó molestó y pidió un taxi por una aplicación para regresar al hotel, pero el servicio le fue cancelado y terminó tomando un taxi en la calle. “Él dice que lo último que se acuerda es que el taxi para a comprar unas cervezas, y ya de ahí no se acuerda más (...) Despertó a las siete de la mañana en la calle, lo despertó el frío. Le robaron el celular, una cadena de oro y dinero en efectivo. Lo llevamos al Clínica Cardioinfantil, donde le realizan una valoración y exámenes que detectan que le dieron escopolamina”, contó Rodríguez.

La alerta se encendió en horas de la madrugada cuando comenzó a circular en redes sociales un cartel de búsqueda con su fotografía, en el que se indicaba que no se sabía nada del artista desde aproximadamente las 3:00 a. m.

A esto se sumó un elemento que aumentó la preocupación de su familia: la ubicación en tiempo real del celular de Morales apareció en una zona considerada inusual de Bogotá. Según relató su tío, Kanner Morales, esa señal fue clave para activar la búsqueda.

“Desde las 4:30 a. m. estábamos en ese asunto de que no aparecía y él siempre por costumbre comparte la ubicación y aparecía en unos suburbios en Bogotá. Eso fue lo que nos puso en alarma”, explicó.

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Tras varias horas de incertidumbre, el artista fue localizado con vida. Su tío confirmó que, de acuerdo con lo que les informaron inicialmente, Morales habría sido víctima de un caso de escopolamina.

El mánager Ricardo Rodríguez dijo que el artista recuperó energías en Barranquilla este viernes por la noche y que hoy está listo para retomar la agenda de eventos en Magangué, Bolívar, con dos presentaciones y el domingo en Higueretal.