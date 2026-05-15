Los seguidores colombianos de The Strokes comenzaron a reaccionar con entusiasmo luego de que aparecieran nuevas pistas que apuntan a una posible presentación de la agrupación en Bogotá este 2026.

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Aunque la banda liderada por Julián Casablancas anunció recientemente varias fechas de su gira internacional por Sudamérica, Colombia no aparecía inicialmente dentro del recorrido oficial, lo que generó dudas entre los fanáticos.

Sin embargo, este 14 de mayo la expectativa volvió a crecer gracias a una publicación realizada por Páramo Presenta, una de las productoras de conciertos más importantes del país.

En el video compartido en redes sociales se observa una figura relacionada con el icónico logo de The Strokes y, además, aparece la fecha “2 de diciembre de 2026”, detalle que muchos interpretaron como una señal directa de un próximo anuncio oficial.

Otro elemento que llamó la atención fue la frase “Is This It?” incluida en la descripción de la publicación, nombre del álbum debut de la agrupación lanzado en 2001 y considerado uno de los discos más influyentes del rock alternativo.

Por ahora no existe confirmación oficial sobre el concierto. Sin embargo, las pistas publicadas alimentaron rápidamente los rumores sobre una nueva visita de la banda a Colombia.

De concretarse, sería el regreso de The Strokes al país desde 2022 y marcaría su tercera presentación en territorio colombiano.

La agrupación también tiene programada su participación en el Primavera Sound São Paulo, lo que hace pensar que Bogotá podría encajar dentro de la ruta sudamericana de la gira.

En redes sociales, seguidores de la banda ya comenzaron a compartir teorías, reacciones y expectativas frente a lo que podría convertirse en uno de los conciertos de rock más esperados del próximo año en Colombia.