Un juez de control de garantías envió a prisión al influencer Jesse Adonai Daza, señalado de mantener en cautiverio y en condiciones precarias a decenas de animales silvestres en una finca de Puerto Asís, Putumayo.

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Según la Fiscalía, el investigado utilizaba a las especies para grabar videos y compartirlos en redes sociales con el único fin de aumentar su número de seguidores y generar impacto digital.

La captura y posterior judicialización se dieron tras un operativo de allanamiento en su propiedad, ubicada en la vereda Aguas Negras. Allí, las autoridades descubrieron que el hombre lucía a los animales bajo una falsa fachada de conservación ambiental, cuando en realidad los mantenía encerrados y con una alimentación inadecuada.

El procesado no aceptó los cargos por maltrato animal y aprovechamiento ilícito de recursos

Un fiscal especializado de Putumayo imputó a Daza los delitos de aprovechamiento ilícito agravado de los recursos naturales renovables y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de un animal. El creador de contenido no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

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Durante las audiencias de control de garantías, el ente acusador expuso la manera en la que el capturado engañaba a su audiencia digital para ganar popularidad. En la diligencia se indicó textualmente: “La investigación reveló que el procesado habría obtenido de manera irregular distintas especies silvestres, algunas de ellas catalogadas en peligro de extinción, posteriormente, los mantenía en su vivienda y los exhibía constantemente en publicaciones digitales donde promovía discursos de conservación ambiental”.

Los animales fueron hallados en pésimas condiciones

El hallazgo de la fauna silvestre fue el resultado de una acción coordinada entre unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía, la corporación ambiental Corpoamazonia y la Fiscalía. En la inspección a la finca, los uniformados y técnicos ambientales encontraron a 30 animales pertenecientes a 17 especies distintas, algunas de ellas bajo amenaza de extinción.

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El inventario de los animales recuperados se detalló de forma exacta durante el desarrollo de la audiencia pública: “Entre los animales hallados estaban tres guaras, una lora amazónica, una lora frente amarilla, una lora real, dos chigüiros, cuatro zarigüeyas, un pecarí de collar, dos guacamayas bandera, una guacamaya azul, una guacamaya cariseca, cinco borugas, un mono soldado, un paujil, dos tucanes arasarí, un tucán pechiblanco, una pava amazónica y dos zorros cangrejero”.

Tras el operativo de rescate, un equipo de médicos veterinarios del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía se encargó de realizar las valoraciones clínicas a cada uno de los ejemplares encontrados.

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Los expertos concluyeron que los animales presentaban serias restricciones de movilidad debido a las condiciones de encierro, además de entornos con notables deficiencias de higiene y una alimentación completamente inadecuada para sus necesidades biológicas.

El reporte veterinario final confirmó que este estado de cautiverio causó una grave afectación a la salud y a la integridad física de toda la fauna recuperada.