La Alcaldía de Barranquilla lideró el proceso de traslado y posterior liberación de 39 especímenes de fauna silvestre pertenecientes a las especies de cardenal guajiro, turpial, tumbayegua, papayero cejiblanco y sinsonte, a través de su autoridad ambiental, Barranquilla Verde en articulación con Corpoguajira.

Estas acciones de cuidado y protección de la fauna hacen parte de las líneas estratégicas de la Administración del alcalde Alejandro Char para seguir construyendo una Barranquilla más sostenible y en armonía con su medioambiente.

“En Barranquilla vamos en el camino correcto hacia la consolidación de una ciudad reconciliada con su medioambiente y las especies que existen en nuestros ecosistemas. Desde la Alcaldía tenemos una conciencia ambiental y hemos venido construyendo una relación de protección y hasta de contemplación y estudio, en el caso de las aves, porque desde nuestro Gran Malecón y Ecoparque de Ciénaga de Mallorquín podemos disfrutar de la visita de aves migratorias y aves nativas de la ciudad, haciendo de esta experiencia un escenario que nos motiva a reforzar todo lo relacionado al cuidado y protección de las especies”, afirmó el alcalde Char.

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Estas especies, cuya distribución natural corresponde a la región de La Guajira habían sido afectadas por actividades de tráfico ilegal y extraídas de su hábitat natural para su posterior comercialización. En respuesta a esta problemática, se adelantaron acciones técnicas y de control orientadas a su reubicación en ecosistemas compatibles con sus condiciones naturales, garantizando así su adecuada reintegración.

Previo al proceso de liberación, los individuos fueron sometidos a rigurosos procedimientos de evaluación médico-veterinaria y biológica. Dichos análisis permitieron establecer que los ejemplares presentaban condiciones clínicas, comportamentales y ecológicas óptimas, cumpliendo con los criterios técnicos requeridos para su reintroducción al medio natural.

El proceso contó, además, con la participación activa de miembros de comunidades indígenas de la región, quienes, en su rol como vigías ambientales, contribuyen significativamente al monitoreo, protección y conservación de los ecosistemas, fortaleciendo el enfoque de gobernanza ambiental participativa.

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En una acción independiente, la Alcaldía también adelantó la liberación de otras 23 especies como guacharacas, guacamayas, tortugas morrocoy, mirlas, papayeros y pericos cascabelito, como parte de los procesos de atención, rescate y recuperación de fauna silvestre.Estos individuos fueron previamente valorados y atendidos médicamente para garantizar su adecuada reintegración a sus ecosistemas.

Muchos de ellos provenían del tráfico ilegal de fauna silvestre, mientras que otros fueron recuperados a través de la Patrulla de Reacción Inmediata o recibidos mediante entrega voluntaria por parte de la ciudadanía.

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Al respecto, el director de Barranquilla Verde, Joaquín Buitrago, destacó: “Estas acciones reflejan nuestro compromiso institucional con la protección de la fauna silvestre y la lucha frontal contra el tráfico ilegal de especies. La articulación con autoridades ambientales y comunidades locales es fundamental para garantizar procesos efectivos de rehabilitación y liberación, así como la conservación de nuestros ecosistemas estratégicos”.