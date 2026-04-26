La modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz se ha convertido en una apuesta común para el Gobierno nacional, el Distrito de Barranquilla y los gremios productivos del departamento. Por esa razón, durante tres días, se llevaron a cabo una serie de mesas técnicas para conceptualizar un plan de trabajo que permita el fortalecimiento de la terminal aérea.

En el marco de estos espacios se revisaron los insumos para la actualización del Plan Maestro Aeroportuario, así como los pronósticos del tráfico de pasajeros y carga para proyectar un aeropuerto que atienda la demanda futura, teniendo en cuenta que en 2025 se movilizaron más de 3 millones de pasajeros y al tiempo se registró un crecimiento superior a 20 mil toneladas en movilización de carga.

Cabe resaltar que en las mesas técnicas participaron los representantes de las principales empresas aéreas, que expresaron sus inquietudes frente a la terminal de carga y las inversiones que se deben realizar para mantener la operación.

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Así mismo, participó el originador del proyecto IP Puerta de Oro, que deberá presentar –en el mes de junio de 2026– los documentos a nivel de factibilidad para el Proyecto de Iniciativa Privada del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Julián David Rueda, vicepresidente (e) de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se refirió a los alcances de esta jornada, que se cumplió entre el 22 y 23 de abril.

“Para nadie es un secreto la necesidad de modernizar el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; por esa razón, en los tres días realizamos mesas técnicas y una visita de inspección con el propósito de identificar las intervenciones que actualmente adelantada la Aerocivil y armonizarlas con el esquema de inversiones previsto en la Iniciativa Privada (IP), Puerta de Oro, que avanza en su proceso de estructuración”, dijo el funcionario.

Los alcances de la IP

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se explicó que la IP corresponde a un proyecto sin desembolso de recursos públicos que se encuentra en etapa de factibilidad, con una inversión estimada de 3,1 billones de pesos.

“Dentro de su alcance se contempla la ejecución de las obras requeridas, en cumplimiento de la normatividad vigente, así como la proyección del aeropuerto hacia una nueva fase de desarro-llo”, aseguró Julián David Rueda, vicepresidente (e) de Estructuración de la entidad adscrita al Mintransporte.

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En ese sentido, la iniciativa busca potencializar el aeropuerto como centro de aviación y mantenimiento de aeronaves, avanzar en su recategorización, obtener certificaciones ambientales como la Acreditación de Carbono Aeroportuario en categoría 2 y desarrollar las obras requeridas para atender la demanda futura de carga y pasajeros.

“Desde la ANI avanzamos en la planeación y estructuración de la infraestructura aeroportuaria del país con visión de largo plazo y promoviendo proyectos que fortalezcan la conectividad aérea”, concluyó.

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Avances de intervenciones

Antes de finalizar el 2026, varios espacios serán puestos en funcionamiento en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en Soledad y que presta sus servicios a la ciudad de Barranquilla, para mejorar la experiencia de los usuarios.

Durante una visita de seguimiento a las obras se recalcó que el próximo 29 de mayo entrará en operación la nueva sala de entrega de equipajes nacionales, tal como ya había sido anunciado por EL HERALDO.

En dicho espacio se contará con tres bandas transportadoras, escalera eléctrica, escalera fija, ascensor, espacios renovados para mayor comodidad y un sistema de aire acondicionado y ventilación.

A eso se suman intervenciones que se adelantan en las salas 2 y 3 del muelle internacional, el nuevo ingreso de migración, con ascensor y escalera eléctrica, y el corredor estéril (área de acceso restringido posterior a seguridad hasta la aeronave, que separa flujos y garantiza control previo), que entrará en operación en el segundo semestre del año.

“Este es el lugar que conecta y proyecta la ciudad al mundo”

La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, resaltó la disposición de la administración distrital de sumar capacidades para lograr un buen funcionamiento del aeropuerto.

“Ya vemos que ya está instalada la escalera eléctrica, el ascensor está próximo a instalación, la zona de recibo de equipaje y próximamente el sistema de aire acondicionado. Este es el lugar que conecta a Barranquilla y proyecta la ciudad al mundo”, destacó.

Fue enfática al sostener que “este avance que vemos hoy ha sido posible gracias a un trabajo conjunto y esperamos que en las próximas semanas se cumpla con lo estipulado”.

Por su parte, el director regional norte de la Aeronáutica Civil, Camilo Cuello, destacó el trabajo articulado entre todos los actores para sacar adelante este proyecto.

“Es una prioridad poner al servicio de la ciudadanía esta importante obra que demuestra el compromiso por Barranquilla; nos satisface ver materializado el esfuerzo que hace posible el progreso de la zona de llegadas nacionales y es muy valioso ver cómo este proceso ha sido acompañado por los gremios, los entes territoriales, los organismos de control y la comunidad en general”, recalcó el funcionario.