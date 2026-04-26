Si bien es cierto cada Festival de la Leyenda Vallenata, marca la historia de este género musical, lo que sucedió en 1986 fue único. En ese año se coronó Rey Vallenato Profesional, Alfredo Gutiérrez; Rey Aficionado, Hugo Carlos Granados; Rey Vallenato Infantil, Juan David ‘El Pollito’ Herrera, en la piquería Ivo Díaz, y en canción inédita Rafael Manjarrez, con Ausencia Sentimental.

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Para ese entonces, el compositor Rafael Manjarrez no se imaginaba que esa canción iba a trascender en el tiempo y que además se iba a convertir en el himno del Festival Vallenato, llegando a cada rincón del mundo donde hay un coterráneo de estas tierras y que añora estar en estas fechas en la capital del Cesar, y así disfrutar de las melodías de un acordeón y de las grandes composiciones que se escuchan en cada lugar.

Precisamente es esa composición ‘Ausencia sentimental’, que en esta versión 59 del certamen folclórico, cumple 40 años, de cuando el maestro Rafael Manjarrez, la puso a concursar y cantó en el teatro Cesar, donde en aquella época se realizaba el concurso de canción inédita, mientras que en la plaza Alfonso López, las competencias de acordeón y piqueria.

Para iniciar la celebración de cuatro décadas de éxitos de esta canción que narra cómo su autor expresó su nostalgia al no poder asistir al Festival Vallenato por encontrarse estudiando la en Bogotá; se realizó un conversatorio con la participación de otros grandes compositores, y de Silvio Brito, junto con Orangel ‘El Pangue’ Maestre Socarrás, Rey Vallenato 1984, quienes grabaron la letra, en un álbum en 1987, luego que ‘Los Hermanos’ Zuleta’, la dejaran por fuera de un LP de 12 canciones.

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Rafael Manjarrez expresó que siempre será bien recibida una manifestación de reconocimiento por una de sus obras. Destacó que en la narrativa de la letra está todo dicho recordando que fue una vivencia biológica y emocional de cuando tenía entre 22 y 23 años, y se encontraba en la capital del país. Con ese sentimiento duró un largo tiempo, hasta que cinco años después ya en Barranquilla, en medio de una tertulia con amigos cuando la escribió.

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“Ya lo había intentado tres veces en el festival y cuando se van hacer las cosas la principal herramienta es tener seguridad, en lo que usted está haciendo, es un espacio de determinación importante. En ese entonces no tenía la misma capacidad que tengo hoy, para a decir que es un tema bueno, o que responde al reconocimiento que tengo, pasa el examen y será grabado. En el momento de participar recuerdo que yo estaba en la puerta del teatro Cesar con ganas de agarrar un bus a La Jagua del Pilar, cuando llegó el momento de presentar la canción y lo iba hacer mi compadre ‘cachaquito’, que ya no está con nosotros, y al no llegar decidí hacerlo yo y así se dieron las cosas”, dijo Rafael Manjarrez.

Expresó además que la esencia de la canción son los recuerdos, la nostalgia de querer estar en un lugar y no poder.

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“Nunca pensé o imaginé que Ausencia Sentimental iba a llegar a este punto, siempre le comparto a mi hermana Taryn Escalona, que cuando yo hacía esa canción en un rinconcito no tenía ni idea que iba a trascender así, como con muchas otras. Sabía que jugaba a la perfección a hacer lo mejor posible porque es mi formación. Considero que las obras que transcienden de esta manera no es obra terrenal, es obra de Dios, porque hay obras bien compuestas y bien grabadas que no logran eso, eso significa que hay una fuerza superior que determina que una canción se catapulte”, expresó el compositor para EL HERALDO.

Resaltó que la circunstancia positiva, “el dolor que sentí por no asistir al Festival Vallenato tuve el tiempo de hacerle el duelo y cuando compuse la canción ya no estaba tan tocado, porque vivía en Bogotá y la obra la hice cinco años después estando en Barranquilla, es decir, ya tenía la experiencia curada sentimentalmente y ya podía componer sin perturbación, cuando compones alineado a un sentimiento se pierde la capacidad de tener equilibrio, en decir, más de lo que es o de lo que no debe ser”.

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El privilegio de cantarla

El cantante Silvio Brito contó que para él fue y sigue siendo un privilegio cantarla. “Hay que decir que cuando la canté, tras los arreglos que le hizo mi compadre ‘el pangue’ Maestre, lo hice con sentimiento dándole acordes de fuerza desde abajo hacia arriba, muchos la cantan y no hay que desmeritar su talento, pero lo hace de manera plana y esta es una canción cargada de muchísimo sentimiento y nostalgia”.

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Rafael Manjarrez con modestia recibe todos los reconocimientos y halagos por esta canción que al escucharse transmite sentimiento vallenato.