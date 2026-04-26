En el Colegio Americano de Barranquilla celebramos a nuestros niños y niñas, reconociendo la infancia como una etapa que merece ser vivida con plenitud. A lo largo del año escolar, se propician experiencias académicas y lúdicas donde cada estudiante se siente escuchado, valorado y cuidado.

“Contamos con un equipo docente cualificado y profundamente comprometido, que cuida cada experiencia para que el estudiantado se sienta bien, porque sabemos que cuando se sienten felices, aprenden mejor”, afirmó Belkys Therán Estrada, rectora del Colegio Americano de Barranquilla.

Cuando observamos a nuestra infancia explorar, preguntar, jugar y expresarse con alegría, confirmamos que aquí se construyen esos recuerdos que las familias atesoran: un colegio donde la felicidad, los valores cristianos y el aprendizaje conviven de manera natural.

Desde la llegada al colegio, los espacios de encuentro, el juego libre, el descanso y las oportunidades para desarrollar intereses en clubes y actividades, hacen parte de una experiencia formativa que deja huella para toda la vida. Cada interacción cotidiana suma a esa experiencia.

El arte, la exploración, la ciencia, la comunicación y el deporte se entrelazan en nuestros amplios espacios, donde la naturaleza se convierte en aula viva. Allí, el equipo docente acompaña al estudiantado a descubrir, cuidar y comprender el mundo que los rodea.

Cada día es una oportunidad para aprender a cooperar, a expresarse, a pensar, a crear y a convivir. Las familias reconocen que en el Colegio Americano de Barranquilla sus hijos e hijas florecen, creciendo como personas integrales, con una visión global, capaces de interactuar con otras culturas y de asumir con criterio los retos locales, nacionales e internacionales.

En cada etapa, en cada experiencia, se va construyendo algo más profundo que el aprendizaje: la manera en que cada estudiante comprende su lugar en el mundo. Nuestros estudiantes no son un número ni un ranking; son personas a quienes acompañamos a aprender a vivir, convivir y aportar al mundo que ya habitan.