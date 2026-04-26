Mi mamá siempre está conmigo

Cuando pienso en mi persona favorita, pienso en mi mamá. Me cuida, me ayuda con las tareas y siempre sabe cuándo estoy triste. También me hace comida rica y me da abrazos que me hacen sentir mejor.

Aprendo cosas nuevas con mi papá

Con mi papá siempre hay algo por descubrir. Jugamos juntos y me enseña cosas nuevas, como montar bicicleta. A veces se equivoca conmigo y nos reímos, y eso me gusta mucho.

Nadie me consiente como mi abuela

Hay alguien que siempre me hace sentir especial, y es mi abuela. Tiene dulces guardados y me cuenta historias de cuando era niña. Me gusta estar con ella porque me escucha.

Aventuras con mi hermano

En la casa todo se vuelve más divertido con mi hermano. Jugamos y hacemos misiones como si fuéramos exploradores. A veces peleamos, pero siempre volvemos a ser amigos.

Willy, mi amigo perruno

No todas las personas favoritas hablan. Mi perro Willy siempre se alegra cuando llego. No dice nada, pero sé que me quiere porque nunca se separa de mí y siempre quiere jugar.