Mi nombre es Verónica y, durante un recreo, decidí convertirme en reportera por un rato. Saqué mi cuaderno (bueno, en realidad era el de tareas) y empecé a preguntarles a mis amigos qué quieren ser cuando sean grandes. Pensé que todos iban a decir lo mismo… pero me equivoqué.

El primero fue Juan Diego, que sin pensarlo dijo que quiere ser bombero. Me contó que le gusta la idea de salvar personas y también usar esos trajes especiales. Después hablé con Sofía, que quiere ser doctora para curar a los niños y “quitarles el dolor con una sonrisa”, como ella misma dijo.

Luego encontré a Tomás jugando fútbol y me dijo que quiere ser futbolista profesional, meter goles y que todo el estadio grite su nombre. Yo creo que ya va por buen camino, porque juega muy bien en los descansos.

Pero también hubo respuestas que me sorprendieron más. Mariana quiere ser veterinaria porque ama a los animales y dice que no le gusta verlos enfermos. Andrés quiere ser youtuber porque le encanta hacer videos y hacer reír a la gente. Incluso dijo que ya tiene el nombre de su canal.

Valentina, en cambio, quiere ser profesora, como la nuestra. Dice que le gusta explicar cosas y ayudar a que otros aprendan. Y Samuel quiere ser astronauta para viajar al espacio y ver la Tierra desde lejos, “como una pelota azul”, según me explicó.

Mientras más preguntaba, más me daba cuenta de que todos tenemos sueños diferentes. Algunos quieren ayudar, otros quieren crear, otros quieren explorar o enseñar. Pero todos hablan de sus sueños con emoción, como si ya los estuvieran viviendo.

Al final del recreo guardé mi cuaderno y pensé que ser grande debe ser algo muy interesante, porque podemos convertirnos en muchas cosas. Pero también entendí que no hay un solo sueño correcto.

Tal vez lo más importante no es solo lo que queremos ser, sino cómo queremos sentirnos cuando lo logremos: felices, orgullosos y haciendo algo que nos guste de verdad.

Y, aunque todavía somos niños, creo que ya empezamos a construir ese futuro cada vez que soñamos despiertos en el recreo.