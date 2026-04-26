¿Puede la moda seguir siendo un símbolo de poder en una era dominada por el algoritmo, la inmediatez y la crisis de los medios tradicionales?

Esa es la pregunta que busca resolver El diablo viste a la moda 2, la esperada secuela del clásico protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway, que casi dos décadas después regresa con una narrativa más madura, estratégica y profundamente conectada con los desafíos contemporáneos de la industria de la moda.

Lejos de limitarse al universo del styling o las tendencias, la película se instala en un terreno más complejo, que es la construcción de identidad profesional, la reinvención en entornos digitales y la lucha por el control.

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En esta nueva entrega, Miranda Priestly, interpretada nuevamente por Streep, ya no es únicamente la editora implacable de Runway, sino una figura que enfrenta el declive del papel impreso frente a la hegemonía digital. La narrativa se articula desde la necesidad de adaptarse sin perder autoridad.

El conflicto central se intensifica con la aparición de Emily Charlton, encarnada por Emily Blunt, ahora convertida en una ejecutiva de alto nivel que rivaliza con su antigua mentora. Esta confrontación no solo es generacional, sino también conceptual.

La película, dirigida nuevamente por David Frankel, propone la idea de que ya no basta con imponer tendencias, ahora es necesario dominar, entender las audiencias y moverse con precisión en el entorno mediático.

cortesía/Getty Images for 20th Century St NEW YORK, NEW YORK - APRIL 20: (L-R) Anna Wintour and Meryl Streep attends the world premiere of The Devil Wears Prada 2 at Lincoln Center in New York, New York on April 20, 2026. (Photo by TheStewartofNY/Getty Images for 20th Century Studios )

La imagen profesional

Para la diseñadora Karen Guevara y la estilista Juliana Pedraza, consultadas por EL HERALDO, uno de los mayores aciertos de la película es desplazar la moda del terreno de lo superficial hacia lo estratégico.

“La apariencia estética ya no puede entenderse como algo meramente visual; hoy articula lo simbólico, lo sensorial y lo comunicativo. En esa línea, la película evidencia cómo la imagen personal funciona como un dispositivo de poder, un lenguaje no verbal que comunica jerarquía, intención y posicionamiento”, explicó la diseñadora de modas Karen Guevara.

Agregó que referencias como el power suit, popularizado por Yves Saint Laurent, resurgen como códigos vigentes dentro del relato. La sastrería estructurada, las siluetas limpias y la paleta cromática sobria en tonos negros, azules y blancos, no son elecciones estéticas aleatorias, sino herramientas de construcción de autoridad.

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Por su parte, Juliana Pedraza menciona que: “Vestir bien es comunicar con intención. La película refuerza esta idea al mostrar cómo cada personaje construye su marca personal a través del vestuario. Miranda desde la sofisticación atemporal; Emily desde una estética más afilada y contemporánea; Andy interpretada nuevamente por Hathaway, desde una evolución hacia la autenticidad”.

Sin perder la esencia

Uno de los ejes más sólidos del filme es la reinvención profesional. En un contexto donde la exposición es inmediata y constante, la coherencia entre imagen, discurso y acción se vuelve clave.

“La película deja claro que la transformación no debe ser un rebranding superficial, sino un proceso de autoconocimiento. Definir un estilo, ya sea clásico, creativo o híbrido, permite construir una identidad visual consistente que respalde el posicionamiento profesional”, mencionó Karen.

Según la experta, el vestuario diseñado por Molly Rogers juega un papel narrativo fundamental, ya que cada look no solo responde a tendencias, sino que traduce estados emocionales, jerarquías laborales y transiciones personales. La moda se convierte así en storytelling.

cortesía/Getty Images for 20th Century St NEW YORK, NEW YORK - APRIL 20: Meryl Streep attends the world premiere of The Devil Wears Prada 2 at Lincoln Center in New York, New York on April 20, 2026. (Photo by TheStewartofNY/Getty Images for 20th Century Studios )

Un estreno con relevancia

El impacto de la película ya se hacía evidente desde su estreno mundial en el David Geffen Hall, donde el elenco original, incluyendo a Stanley Tucci, se reunió junto a figuras de la industria como Lady Gaga y Marc Jacobs.

“Más que una alfombra roja, el evento fue una declaración de principios, la moda sigue siendo un eje cultural, pero ahora dialoga con nuevas plataformas, audiencias y dinámicas de consumo. Hoy vemos mucho contenido en redes sociales que buscan educar a las personas sobre la moda, cómo vestirse bien, qué colores usar para cada ocasión y cada tono de piel. Pero también ayudan a construir look con los que las personas se puedan sentir más seguras”, anotó Pedraza.

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Con estreno en cines el 30 de abril, la secuela se posiciona como un fenómeno que trasciende la nostalgia. El diablo viste a la moda 2 no enseña simplemente a vestir bien, enseña a vestir con propósito. A entender la moda como un sistema de signos donde cada textura, corte y color construye significado.

Las expertas coinciden en que una impresión ocurre en segundos, por eso la película reafirma que la imagen profesional no es un accesorio, sino una herramienta de poder. Y que, en definitiva, los profesionales deben construir una imagen propia que sea coherente, auténtica y estratégica.