El Cesar atraviesa una tensa calma a causa de la presencia de estructuras criminales que de un momento a otro ponen en jaque a las autoridades al cometer asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones, atentados terroristas, entre otras acciones que afectan directamente a las comunidades.

Leer también: Excomandantes de las Farc reconocen secuestros de Consuelo Araujonoguera y Fernando Araujo en audiencia en La Paz, Cesar

De estas acciones criminales, los principales protagonistas son el ‘Clan del Golfo’, con gran presencia en los municipios del departamento. Los más recientes que encendieron las alarmas de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fueron cinco asesinatos en menos de 72 horas en el municipio de Pelaya.

Las investigaciones de las autoridades aún no han descifrado de manera concreta quiénes fueron los responsables, pero no descartan que estas muertes estén asociadas al hurto de hidrocarburos de poliductos en esta jurisdicción, cuyo combustible luego es trasladado a Norte de Santander, donde el ‘Clan del Golfo’ tiene laboratorios clandestinos para el procesamiento de cocaína.

Por estos asesinatos está activa una recompensa de hasta $30 millones por quien brinde información de los responsables. También desde la administración municipal adoptaron medidas de control como la prohibición del uso de pasamontañas, capuchas u otro elemento que impida identificar los rostros.

También hay que recordar que la Defensoría del Pueblo a inicio de este 2026 emitió la Alerta Temprana 020, que hizo una radiografía de la actualidad tanto en el Cesar, como en La Guajira y Magdalena, precisamente por la alta presencia del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC- Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Para conocer este conflicto hay que recordar la Alerta Temprana 020 emitida por la Defensoría del Pueblo que describió las dinámicas de estas estructuras que conllevan a “graves manifestaciones de violencia, que incluyen homicidios individuales y colectivos, secuestros, amenazas, imposición de exacciones (‘impuestos’) y reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”

“La violencia se expresa en prácticas de exterminio social contra jóvenes, consumidores de sustancias psicoactivas, población LGBTIQ+, migrantes venezolanos y personas socialmente estigmatizadas, a menudo mediante asesinatos acompañados de carteles que justifican la violencia o mediante el uso de etiquetas criminales transnacionales, para sembrar terror”.

Precisamente, los asesinatos acompañados con carteles o panfletos son los más frecuentes en municipios del norte, centro y sur del Cesar. Los casos más recientes sucedieron entre Chimichagua y Astrea, donde la semana anterior le quitaron la vida a tres hombres en hechos aislados. Junto a los cadáveres con impactos de arma de fuego quedaron los carteles con mensajes como: ‘Por cuatreros, ratas, extorsionadores’.

Ante toda esta situación, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, manifestó que las investigaciones se están desarrollando por parte de la Sipol, Sijin y Gaula de la Policía Nacional, que ha desplegado inteligencia en los municipios de Astrea, Chimichagua, Bosconia y El Copey, estos dos últimos sitiados por actos de extorsión y microtráfico.

“Se está haciendo una investigación de manera profunda; de pronto tendríamos que pagar alguna recompensa por información, pero ellos están en el territorio. Ahí la información que se ha presentado es que presuntamente esas personas se dedicaban al hurto de ganado, pero nosotros como autoridad departamental nos toca esperar el informe técnico de la investigación que se está haciendo (…) es una investigación profunda sobre estos temas que se nos han presentado”, dijo el funcionario.

En cuanto a los municipios de Bosconia y El Copey indicó que han dado resultados con capturas de presuntos miembros del ‘Clan del Golfo’, que se estaban dedicando a la extorsión en estas poblaciones.

“Ahí se redujo bastante el tema, se reforzó la seguridad con Goes de la Policía Nacional, que también se desplegará en Astrea donde se va a hacer un trabajo allí articulado junto a Sijin y Sipol que ya vienen organizando el tema de la investigación para ver si nosotros podemos dar con las capturas de estas personas que son los autores materiales de estos hechos que se han presentado”, indicó Eduardo Esquivel.

También refirió que de manera constante realizan mesas técnicas de seguridad con la Policía Nacional, y buscan la participación en escenarios nacionales para contextualizar al Gobierno Nacional de lo que sucede en este territorio por cuenta de los actores armados al margen de la ley.

“Lo que expuso la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana sobre lo que sucede en la Sierra Nevada aceleró el consejo de seguridad de Santa Marta y se hicieron las operaciones en la parte de arriba. Había llegado la información que estos grupos estaban en lucha del territorio en la parte de arriba de la Sierra Nevada, en jurisdicción entre Cesar y La Guajira, donde se presentaron los ataques, ahí dieron de baja a las nueve personas. Se siguen haciendo las operaciones en la parte de arriba en el sur del departamento del Cesar. Hay unas alertas que tienen que ver con Río de Oro, González, Aguachica y San Martín, donde igualmente se viene trabajando para contrarrestar los secuestros y homicidios”.

Cortesía En el departamento del Cesar las autoridades de la Fuerza Pública, principalmente la Policía Nacional, realiza operativos permanentes para contrarrestar la violencia.

Presencia especial en el sur

En los municipios de Aguachica, San Martín, Río de Oro y González, la Fuerza Pública y la institucionalidad tienen una especial atención debido a la cercanía con el Catatumbo, lo que ha generado una escalada de violencia afectando a esta zona del departamento del Cesar, no solo con asesinatos sino incluso con desplazamiento forzado de campesinos, lo que conllevó al Gobierno Nacional a declarar un Estado de Conmoción a finales del año 2025.

Por ello, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, destacó que se mantiene activo el Batallón de Alta Montaña para evitar principalmente acciones terroristas como las presentadas anteriormente, en las cuales los violentos han atentado con francotiradores a la fuerza pública, por ello la importancia de los equipos antidrones que ha solicitado de manera reiterada al Ministerio de la Defensa.

Finalmente, el funcionario del gobierno departamental indicó que un factor en contra es que los ‘bandidos’ fluctúan, “se captura uno de la zona y a la vuelta de dos días está el reemplazo”.

Otra de las preocupaciones de la ciudadanía en algunas zonas del Cesar tiene que ver con el control que ejercen los alzados en armas que, en ocasiones, les impide tener una vida tranquila, hacer incluso sus celebraciones familiares, y peor aún, sobre los corredores viales suelen hacer presencia para cometer atentados o para robar a los usuarios haciendo falsos retenes.