Como pocas veces ha sucedido en los últimos años de historia del Festival de la Leyenda Vallenata, en esta su versión 59, el lugar para realizar el desfile de las Piloneras y Piloneritos, cambió. Esto debido a las obras de construcción de la avenida Simón Bolívar que llevan un avance del 80 %, y en pocos días cuando se realizará el tradicional baile de ‘El Pilón’, no estará terminado.

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En este sentido, el presidente de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araujo, junto con el secretario de Infraestructura del Departamental del Cesar, Jorge Maestre; y el secretario de Obras Municipal de Valledupar, Layonel Arenas, anunció que el desfile se trasladará a la carrera Novena, cuyo recorrido desde el punto de partida al final está por definirse y será socializado antes del 28 de abril, cuando salen a desfilar las categorías infantil y juvenil. Y al siguiente día, el 29 de abril, las mayores.

Jeisson Gutierrez

“Luego de hacer cuatro recorridos por la avenida Simón Bolívar queremos hacerle un reconocimiento a la Gobernación del Cesar, que los trabajos van bien, pero debido a la seguridad e integridad de más de 7.700 personas que participan en el desfile de piloneras y más de 15.000 acompañantes que se preparan para este evento, en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, debemos garantizar desde el principio todas las medidas para propios y visitantes”, manifestó Rodolfo Molina.

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Explicó que debido al gran avance que tiene la obra sí habrá movilidad durante los días de festival y así garantizar las ventas para los comerciantes.

“La Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y la Fundación de la Leyenda Vallenata, tienen el mismo sentir del pueblo de realizar el desfile por dicha avenida, sin embargo, es importante preservar la seguridad de los participantes y acompañantes, y como no está el 100 % del alumbrado público debido a que aún falta por terminar la obra, existen las restricciones para el desfile, por ello el desfile cambió a la carrera Novena y contará con toda la logística necesaria para su adecuación y realización”, puntualizó el presidente de la FFLV.

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Para este año hay inscritas 171 comparsas mayores, 52 juveniles y 42 infantiles, las cuales llevan más de dos meses ensayando en los diferentes barrios de la ciudad, e incluso de municipios del departamento que llegan a participar.