Pese a ser trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López en un intento por salvarle la vida, Ricardo Andrés Torres Méndez, de 36 años, falleció tras recibir varios impactos de arma de fuego. El ataque ocurrió la noche del pasado viernes, cuando se encontraba lavando su motocicleta en la terraza de su vivienda, ubicada en la manzana 41, casa 13, del barrio 450 Años, en Valledupar.

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Las autoridades señalaron que se trató de un sicariato, de acuerdo con las primeras versiones entregadas por la compañera sentimental de la víctima, quien indicó: “Él se encontraba en la terraza de su casa lavando la motocicleta cuando observó que llegó un sujeto desconocido en una moto; se bajó, desenfundó un arma de fuego y, de manera inmediata, le dijo que corriera, pero fue alcanzado por las balas”.

Sus familiares señalaron que el hombre era tatuador a domicilio y que también se desempeñaba como mototaxista.

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En este caso, un dato que ha llamado la atención de las autoridades es que su nombre apareció en un presunto panfleto atribuido a las ACSN, en el cual se indica que la víctima, al parecer, se dedicaba al consumo y venta de estupefacientes en fiestas electrónicas. La veracidad de este documento está siendo analizada por inteligencia de la Policía Nacional.