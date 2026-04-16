La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila dio a conocer que ante gestiones en el OCAD región Caribe, fueron aprobados recursos para la construcción del proyecto de 29,072 kilómetros de pavimentación en zonas rurales de los municipios de La Paz y Valledupar que beneficia a campesinos y víctimas del conflicto armado.

En este sentido, la administración departamental construirá el tramo San José de Oriente - Alto de Riecito (La Paz), de 17,891 kilómetros; y el tramo Vía Nacional - Guacoche (Valledupar), de 11,181 kilómetros.

Milagro Sanchez Florez

El estado actual de la red terciaria aísla a los centros de producción agropecuarios con los puntos de comercialización de las cosechas; además, se anula el potencial ecoturístico de la región, sumado al alto riesgo de accidentalidad, sin embargo, con la construcción de las vías el panorama promete cambiar para el beneficio de los habitantes de dichas zonas.

Así las cosas el proyecto tiene un costo de $ 170.691.436.571 y con él se logrará el mejoramiento de la red vial terciaria, permitiendo la interconexión para el desarrollo económico, social, agrícola y turístico en Cesar.

Este anuncio lo realizó la mandataria departamental durante la rendición de cuentas de la vigencia 2025, en la cual explicó que de los cuatro ejes que conforman el plan de desarrollo han avanzado en un 85 %, con una inversión de 1,5 billones de pesos, impactando especialmente sectores de educación, salud, vías y bienestar social.