Hoy la selección Colombia tiene nuevo latido, nueva emoción y nuevo himno. El cantante de música vallenata Michel Torres presenta “El Tic Tac de mi Selección”, la canción oficial de apoyo a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026, elegida por Gol Caracol y avalada por la Federación Colombiana de Fútbol.

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De autoría, composición e interpretación de Michel Torres, y con producción musical de Yera Music, la canción se presenta como una poderosa declaración de identidad, pasión y orgullo nacional.

Su propuesta sonora reúne la esencia de Colombia en un solo tema: acordeón vallenato, beat urbano, champeta, tambores folclóricos y una fuerza tropical marcada por instrumentos de viento, logrando una fusión moderna con proyección global.

“El Tic Tac de mi Selección” captura el latido del hincha y la emoción de todo un país que sueña unido con su selección.

Reconocido por su esencia vallenata y versatilidad, Michel Torres ha consolidado su carrera con éxitos como “Ligado a tus Besos”, “La Purita Verdad”, “Por un Guayabo” y “La Muchachita”, y ha sido creador de himnos deportivos como “Fuerza a Ganar” (Juegos Bolivarianos 2017) y “Dale Samario”, reafirmando su conexión con la emoción del deporte.

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Más que una canción, es el sonido de un país alentando a su selección. Michel Torres le canta a la Selección Colombia. La selección ya tiene nuevo himno.