Hasta este mes de abril el catálogo de Disney+ sigue creciendo con propuestas que no solo entretienen, sino que también destacan por su calidad narrativa y emocional.

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Hay tres películas que han logrado posicionarse como favoritas tanto del público como de la crítica especializada.

Una de las producciones más destacadas es A Real Pain, un drama íntimo que sigue a dos primos en un recorrido por Europa mientras intentan reconectar con su historia familiar.

La cinta ha sido ampliamente elogiada por su sensibilidad, actuaciones y profundidad emocional, convirtiéndose en una de las propuestas más impactantes del catálogo actual.

Otra de las películas que está dando de qué hablar es Los 4 Fantásticos: primeros pasos, una nueva versión del icónico equipo de Marvel.

A diferencia de entregas anteriores, esta apuesta se enfoca más en el desarrollo de los personajes que en los efectos visuales.

El live-action de Lilo y Stitch también se ha convertido en una de las favoritas del público.

La película revive la entrañable historia de amistad entre una niña hawaiana y un extraterrestre, combinando elementos clásicos con una propuesta actual que ha logrado conectar con nuevas generaciones sin perder la esencia original.

Cualquiera de estas tres producciones son ideales para verlas en familia y con los más pequeños de la casa. Es el momento perfecto para crear un cine en casa prácticamente con crispetas y dulces.