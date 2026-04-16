Los Premios Platinos han dado a conocer este jueves los ganadores de 21 categorías, principalmente técnicas, de su XII edición, galardones que se entregarán el 7 de mayo en México.

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CATEGORÍAS DE CINE:

-- Mejor actor de reparto: Álvaro Cervantes (‘Sorda’).

-- Mejor actriz de reparto: Camila Pláate (‘Belén’).

-- Mejor dirección de Fotografía: Mauro Herce (‘Sirat’).

-- Mejores efectos especiales: Pep Claret (‘Sirat’).

-- Mejor dirección de Sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas (‘Sirat’).

-- Mejor música original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (‘O Agente Secreto’).

-- Mejor dirección de Arte: Thales Junqueira (‘O Agente Secreto’).

-- Mejor montaje: Eduardo Serrano y Matheus Farias (‘O Agente Secreto’).

-- Premio al Cine y Educación en Valores: ‘Belén’.

-- Mejor diseño de vestuario: Helena Sanchís (‘La cena’).

-- Mejor maquillaje y peluquería: Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver (‘El cautivo’).

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN:

-- Mejor actriz de reparto: Andrea Pietra (‘El eternauta’).

-- Mejor actor de reparto: César Troncoso (‘El eternauta’).

-- Mejor música original: Federico Jusid (‘El eternauta’).

-- Mejor montaje: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow (‘El eternauta’).

-- Mejores efectos especiales: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol (‘El eternauta’).

-- Mejor dirección de Arte: Pepe Domínguez del Olmo (‘Anatomía de un instante’).

-- Mejor dirección de Sonido: Daniel de Zayas (‘Anatomía de un instante’).

-- Mejor dirección de Fotografía: Álex Catalán (‘Anatomía de un instante’).

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-- Mejor diseño de Vestuario: Fernando García (‘Anatomía de un instante’).

-- Mejor maquillaje y peluquería: Marcos Cáceres y Dolores Giménez (‘Menem’).