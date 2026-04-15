El pasado 4 de marzo, Shakira y Beéle unieron sus voces en ‘Algo tú’, una canción que retrata con detalles sencillos, la esencia del Caribe colombiano.

La letra habla de una relación que se vive sin miedo, sin muchas reglas, dejándose llevar por lo que sienten. Pero lo que más ha llamado la atención es cómo mencionan lugares y elementos muy propios de Colombia.

Ahora, este 16 de abril, se estrena el video oficial. Shakira contó que trabajaron seis meses en este proyecto, que también fue grabado en Barranquilla y contó con la participación de comparsas del Carnaval.

“Seis meses trabajando en este video de ‘Algo tú’, pero mañana gran estreno para La Loba y el Gorila. La cuenta regresiva empieza ya”, dijo la barranquillera en una historia de Instagram.

Horas antes había publicado otra en donde se veía de fondo el Video Lyric: “Gracias Alex Castillo (su productor) por seguirme en mis locuras y ayudarme a hacer el mejor video lyric de mi vida”.

Cabe recordar que en su momento se conoció que entre las locaciones seleccionadas para el rodaje se encuentra el Barrio Abajo, específicamente en el área conocida como Galería a Cielo Abierto, recientemente promovida como destino turístico.

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Además, integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, que participaron en los desfiles del Carnaval haciendo un homenaje al sombrero vueltiao, se sumaron a la filmación del video, así como el Congo Grande.

En la animación del video se ve una chiva rumbera con el letrero “Barranquilla”, protagonista de una secuencia animada en la que un gorila morado se sube al vehículo, intenta encenderlo, lo golpea varias veces y finalmente logra arrancarlo.

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La chiva comienza entonces a recorrer las calles de Barrio Abajo, mientras la historia avanza entre murales y colores del sector. En medio del trayecto, cuando suena la gaita en la canción, aparecen marimondas que saltan rodeadas de papeles de colores morados y blancos, moviéndose al ritmo de los tambores.

En la canción se nombra el Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más conocidos del Caribe. También hacen un homenaje al compositor Rafael Escalona con la frase sobre “la casa en el aire”, recordando su famosa canción.

Además, mencionan el Río Magdalena, comparándolo con ese deseo de encontrar tranquilidad en la persona que aman.