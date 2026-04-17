El vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el sincelejano Roberto Uparela Brid, instó a la administración municipal de la capital sucreña a adelantar las acciones necesarias para hacerle frente a la situación que se registra en un tramo de la Troncal de Occidente, a la altura del Puente Pintao, que colapsó.

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Indicó el funcionario que en la zona, que él ha transitado cuando llega a su ciudad, ha evidenciado que no existe una buena señalización, lo que aumenta el riesgo para los ciudadanos que utilizan esa vía y además el daño de la calzada.

El pronunciamiento de Uparela Brid se registró en una sesión del Concejo Municipal de Sincelejo a la que fue invitado y en la que reiteró que la ANI no es responsable de lo ocurrido y tampoco de la vía que presenta el problema porque esta es del resorte del municipio de Sincelejo.

Agregó que ellos como ANI se suman a la solución aportando unos estudios y diseños, pero eso no los hace responsables de lo ocurrido, además de recordar que el municipio recibió la vía en un proceso de reversión que hicieron con la Concesión Autopistas de la Sabana.

“Requerimos acciones para sumar. Yo le hago una invitación muy respetuosa a la alcaldía y es mejorar el plan de manejo de tráfico en ese punto y la iluminación que es importante y colocar más maletines jersy (barrera vial) para ser mucho más restrictivo”, anotó el directivo de la ANI, Roberto Uparela Brid.

Agregó que los trámites para contratar los estudios y diseños de las obras necesarias en el puente, que han comprometido la calzada, avanzan.

Dejó a su vez abierta la posibilidad para que la Alcaldía de Sincelejo y la ANI construyan una minuta de convenio de tal suerte que cuando finalice la ley de garantías se suscriba el convenio y entre las dos partes materialicen los aportes para esta solución: la ANI aporta los estudios y diseños y la alcaldía los recursos para una solución definitiva.

Recomendó tomar medidas de mitigación o temporal de carácter urgente para evitar una situación indeseable en ese punto.

Por su parte Soley Junco, secretaria de infraestructura de Sincelejo, presente en la sesión del Concejo, anunció que una de las acciones urgentes será el cierre de la calzada toda vez que de manera estructural el puente funciona independiente.

“A través de la Secretaría de Movilidad esta administración va a implementar el plan de manejo de tránsito que incluye el cierre total de esa calzada”.

Además anunció una reunión con el alcalde Yahir Acuña Cardales para determinar cuáles serían las acciones de corto, mediano y largo plazo que van a realizar sobre este sector sin renunciar a cualquier acción de repetición que nosotros creamos que podamos hacer para recuperar cualquier inversión que esta administración pudiera realizar “recordando que esta administración tiene verdaderas dificultades fiscales nosotros queremos solicitarles a ustedes (concejales) nos realicen un acompañamiento, así como al vicepresidente de la ANI, que a bien ha querido coadyuvar con la elaboración de los estudios y diseños para que busquemos los caminos, analicemos las situaciones, revisemos las viabilidades jurídicas para que así como durante 18 años esta vía fue explotada a través de los peajes para su ejecución y mantenimiento también los recaudos de estos peajes puedan de alguna forma servir al municipio para el mantenimiento de esta vía una vez se recibió a través del canal de reversión”, puntualizó Junco.