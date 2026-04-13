Gracias a la articulación entre la Unidad para las Víctimas y el gobierno del municipio de San Onofre, bajo el liderazgo de Marta Cantillo Martínez, las víctimas en esta población del norte de Sucre recibieron dotaciones para sus trabajos e indemnizaciones.

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Las entregas se efectuaron en la sede de la administración municipal en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

La mandataria de los sanonofrinos aseguró que con esta entrega fue fortalecida la economía popular con la implementación de 35 Esquemas de Acompañamiento Familiar que impactaron positivamente a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras -NARP- de las zonas urbana y rural de San Onofre.

Treinta y cinco familias recibieron equipos e insumos para negocios como salones de belleza, papelería, confecciones, tiendas de abarrotes, cafeterías y comidas rápidas. “De esta manera, impulsamos la generación de ingresos, la autonomía económica y la reconstrucción de sus proyectos de vida, escribiendo nuevas historias hacia la ruta de la productividad porque lo hacemos con el corazón”, anotó Cantillo Martínez.