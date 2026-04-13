Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Gracias a la articulación entre la Unidad para las Víctimas y el gobierno del municipio de San Onofre, bajo el liderazgo de Marta Cantillo Martínez, las víctimas en esta población del norte de Sucre recibieron dotaciones para sus trabajos e indemnizaciones.

Leer también: Propinan 10 puñaladas a un adolescente tras un evento escolar en Sincelejo

Las entregas se efectuaron en la sede de la administración municipal en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

San Antonio, en San Onofre, gana la corona del Festival del Sol y del Mar

La mandataria de los sanonofrinos aseguró que con esta entrega fue fortalecida la economía popular con la implementación de 35 Esquemas de Acompañamiento Familiar que impactaron positivamente a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras -NARP- de las zonas urbana y rural de San Onofre.

Treinta y cinco familias recibieron equipos e insumos para negocios como salones de belleza, papelería, confecciones, tiendas de abarrotes, cafeterías y comidas rápidas. “De esta manera, impulsamos la generación de ingresos, la autonomía económica y la reconstrucción de sus proyectos de vida, escribiendo nuevas historias hacia la ruta de la productividad porque lo hacemos con el corazón”, anotó Cantillo Martínez.