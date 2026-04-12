En puntos estratégicos y de gran afluencia de la ciudad de Sincelejo, como lo son el Parque Santander, la Plaza Olaya Herrera, la Plaza de Majagual y hasta las afueras de los centros comerciales, entre otros, ya se siente el ambiente de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 a desarrollarse entre el 25 de abril y el 3 de mayo.

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La mascota del certamen, que luce un sombreo vueltiao, con las banderas de los 12 países que estarán en competencias, ondean al son del viento de la capital sucreña.

El Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 se realizará por primera vez en Colombia y tendrá como sede a Sincelejo gracias al pedido que el alcalde Yahir Acuña Cardales le hizo a la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), cuyos representantes ya están en la ciudad vigilando de cerca las adecuaciones de los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrázola donde se jugará este certamen deportivo de carácter internacional.

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La ceremonia inaugural será el sábado 25 de abril a partir de las 6:30 de la tarde en el Estadio 20 de Enero.

En la ciudad, en especial en el gremio comercial y el hotelero, hay grandes expectativas por la dinamización de la economía que pueda generar el evento.

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