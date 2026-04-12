Un hombre muerto y otro gravemente herido fue el saldo que dejó un violento tiroteo registrado en una tienda ubicada en el barrio Chiquinquirá, en la localidad Suroriente de Barranquilla durante la noche de este sábado 11 de abril.

Leer más: Capturan en Puerto Colombia a ‘Pistolitas’, presunto coordinador de sicarios de ‘Los Costeños’

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Juan Carlos Uribe Solís, de 42 años de edad, mientras que el lesionado responde al nombre de Julio César Gómez Delamark, de 44 años.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, a eso de las 8:35 p. m., Uribe Solís en el interior del establecimiento llamado “Miramar“, ubicado en la carrera 36 Nro. 42-02, cuando jugaba en el área de las máquinas de azar.

En ese momento fue abordado por un sujeto que portaba un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Posterior al ataque armado, el agresor se dio a la huida en una bicicleta.

En medio del tiroteo resultó herido Gómez Delamark, quien fue trasladado de urgencia hasta un centro médico cercano donde permanece bajo pronóstico reservado.

EL HERALDO conoció que Uribe Solís registraba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. Asimismo, Inteligencia reveló que en el sector donde se perpetró el ataque armado tiene injerencia criminal el grupo delincuencial ‘Los Costeños’, bajo el mando de alias Cachetes.

La Policía informó que la investigación del homicidio quedó a manos del CTI de la Fiscalía.