La Policía Nacional, en trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, realizaron un allanamiento en el municipio de Puerto Colombia que dejó como resultado la captura en flagrancia de Michael Andrés Arrieta, alias Pistolitas.

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De acuerdo con las labores investigativas, el detenido sería señalado como presunto coordinador de acciones sicariales dentro de la organización criminal conocida como ‘Los Costeños’, con injerencia en la planeación de hechos violentos y en el sostenimiento de economías ilegales en la zona.

Policía Nacional

Asimismo, se le atribuye participación en la articulación de homicidios selectivos, apoyo logístico para actividades criminales y manejo de redes de cobro ilegal mediante préstamos ‘gota a gota’, además de esquemas de extorsión e intimidación para el control territorial.

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Las autoridades informaron que durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego tipo pistola, cuatro proveedores, 16 cartuchos calibre 9 mm y dos teléfonos celulares, material que quedó a disposición de análisis técnico y forense para fortalecer el proceso judicial.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

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Con este resultado, las autoridades reiteraron su compromiso de seguir golpeando las estructuras criminales que afectan la convivencia y la seguridad en el área metropolitana de Barranquilla y sus municipios cercanos.