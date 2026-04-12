Como Jean Carlos Varela Barrios fue identificado por las autoridades el hombre que resultó herido un atentado con arma de fuego en el municipio de Malambo ocurrido sobre el mediodía este sábado.

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El hecho tuvo lugar en el barrio El Carmen de la mencionada población cuando alias Tapón, como era conocido el hombre, se desplazaba a pie y es alcanzado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

El parrillero accionó su arma de fuego contra Varela Barrios en múltiples ocasiones dejándolo con al menos tres heridas en todo su cuerpo: en la región occipital, hombro izquierdo y antebrazo izquierdo.

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‘Tapón’, de 23 años, fue auxiliado por moradores del sector siendo trasladado hasta la clínica Campbell de Malambo donde le prestaron los primeros auxilios y evitaron un desenlace fatal.

Esta no es la primera vez que Jean Carlos es blanco de los criminales, ya en agosto de 2025 había sido víctima de otro atentado en el barrio La Popa, en Malambo, del que también sobrevivió. En esa ocasión fue impactado en la mano izquierda.

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Alias Tapón es señalado como presunto integrante de la banda criminal ‘Los Pepes’, organización en al que se dedicaría al cobro de extorsión a las tiendas del barrio El Paraíso y a la venta de estupefacientes, según información de las autoridades.

Este ataque armado sería producto de una retaliación por el homicidio de un hombre identificado como Luis Fernando Tovar Camargo, ocurrido el pasado 7 de abril en el barrio La Popa y en el que señalan al lesionado como partícipe del hecho.