La Alcaldía de Barranquilla dispuso para este domingo 12 de abril un horario especial para que los ciudadanos disfruten del amanecer de la ciudad desde la atracción La Luna del Río, ubicada en el Gran Malecón. Esta experiencia estará disponible entre las 5:30 a.m. y las 8:00 a.m.

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Las boletas podrán adquirirse directamente en taquilla desde las 5:30 a.m. o a través de Tuboleta.com.

De acuerdo con el Distrito, esta es una experiencia única en la que propios y visitantes podrán contemplar el despertar de la ciudad desde lo más alto.

“Con este horario especial, quienes visiten el Gran Malecón desde tempranas horas podrán enriquecer su experiencia, disfrutando de una vista privilegiada de la ciudad mientras se ilumina con los primeros rayos del sol, reafirmando a La Luna del Río como un espacio que sigue ofreciendo nuevas formas de vivir y sentir Barranquilla”, señaló la Alcaldía.

La Luna del Río es uno de los íconos turísticos de Barranquilla que, desde diciembre de 2025, ha recibido a más de 380.000 personas.

La operación habitual de la atracción se retomará a partir de las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 p.m.