Air-e Intervenida, compañía encargada del suministro de energía eléctrica en el Atlántico, anunció que personal técnico de la empresa llevará a cabo trabajos este domingo 12 de abril en Barranquilla, Malambo y Puerto Colombia

En inmediaciones del centro de Barranquilla, las obras se llevarán a cabo entre las 6:53 de la mañana y las 5:30 de la tarde. Por lo que, para facilitar los trabajos, decidieron suspender el suministro de energía en la carrera 42 con la calle 2 en Zona Franca y en las calles 2 a la 3, con las carreras 41 a la 42D.

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Mientras tanto, se realizarán breves maniobras en el horario de 6:30 de la mañana a 6:53 de la mañana y de 5:30 de la tarde a 5:50 de la tarde, en Zona Franca, Villanueva y Centro.

Adicionalmente, en el horario de 6:40 de la mañana a 6:56 de la tarde y 5:33 de la tarde a 6:00 de la tarde en La Luz, Rebolo, Barranquillita; calles 2 a 3 con las carreras 41 y 43; calles 10 y 11, entre carreras 39 y 41 en el centro.

Por otra parte, se realizarán trabajos eléctricos en la carrera 54 con la calle 105, entre las 8:20 de la mañana y las 5:30 de la tarde.

Para el caso de Malambo, se ejecutarán obras en un transformador de potencia entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, lo cual obliga a la suspensión del servicio en el Parque Industrial Pimsa, vía Malambo – Sabanagrande, Postobón y Cementos del Oriente.

Otros trabajos en el Atlántico

Para desarrollar labores de mantenimiento de equipos, se realizarán maniobras en circuitos que alimentan el municipio de Puerto Colombia y algunos sectores del norte de Barranquilla, este domingo 12 de abril.

Ante esta situación se realizarán las interrupciones de la siguiente manera:

Circuito Puerta de Oro 1, de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Sectores sin energía: Puerto Colombia: Altos de Pradomar, carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar.

Circuito de Oro 3, de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Sectores sin energía: Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; carrera 46, vía a Puerto Colombia desde el kilómetro 10 a Sabanilla; carrera 51B, desde el kilómetro 7 al 9 (Villa Clarita, Marahuaka y Anglo Colombia Scholl.

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Circuito de Oro 2, de 5:30 de la mañana a 6:00 de la mañana y de 2:00 de la tarde a 2:30 de la tarde. Sectores sin energía: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, sector comprendido desde la calle 6 hasta la calle 14, desde la carrera 20A hasta la carrera 28 (Urb. La Playa), sectores y fincas aledañas a la carretera antigua a Puerto Colombia desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10.

Circuito de Oro 4, de 5:30 de la mañana a 6:00 de la mañana y de 2:00 de la tarde a 2:30 de la tarde. Sectores sin energía: Puerto Colombia, sectores de la vía al mar desde el kilómetro 7, desde el Colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes Papiros y Marahuaco, Alcaldía de Puerto Colombia.

Circuito de Oro 5, de 5:30 de la mañana a 6:00 de la mañana y de 2:00 de la tarde a 2:30 de la tarde. Sectores sin energía: carrera 46, vía a Puerto Colombia, entre el kilómetro 2 al 13.

Circuito Nueva Barranquilla 8, de 5:00 de la mañana a 6:00 de la mañana y de 2:00 de la tarde a 2:30 de la tarde. Sectores sin energía: Calles 100 a la 110, entre las carreras 46 a la 50 en Villa Santos.

Circuito América Norte, de 5:30 de la mañana a 6:00 de la mañana y de 2:00 de la tarde a 2:30 de la tarde. Sectores sin energía: La Campiña; sector comprendido desde la calle 84 hasta la calle 85, desde la carrera 57 hasta la carrera 64 (Riomar–Alto Prado); sector comprendido en la carrera 53 desde la calle 82 hasta la calle 84 (Alto Prado); sector comprendido desde la calle 82 hasta la calle 84, desde la carrera 47 hasta la carrera 52 (San Vicente–Alto Prado); sector comprendido desde la calle 80 hasta la calle 82, desde la carrera 43 hasta la carrera 47 (Granadillo–América) y sector comprendido desde la calle 93 hasta la calle 96, desde la carrera 43 hasta la carrera 46 (Tabor).