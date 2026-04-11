Desde el corazón de Puerto Colombia, el Mercado de la Sazón se prepara para abrir sus puertas como uno de los nuevos referentes del turismo gastronómico y cultural del Atlántico. El complejo, que cuenta con 5.000 metros cuadrados, avanza en su proceso de comercialización con un balance positivo: el 70 % de los locales se encuentra en etapa avanzada de gestión contractual, mientras que el 30 % restante está en evaluación de propuestas y verificación de requisitos.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó la importancia del proyecto dentro del proceso de transformación que vive el municipio. “Mercado Sazón y todo el trabajo que se adelanta con los artesanos se integrará a este proceso de cambio que beneficia directamente a la gente”, afirmó.

El mandatario también subrayó que esta iniciativa hace parte de una visión más amplia que incluye mejoras en infraestructura, acceso a agua potable, desarrollo vial, organización de playas y la consolidación de espacios turísticos como el muelle, la plaza renovada y el malecón, entre otros.

Por su parte, el gerente de Plazas y Parques, Jorge Ávila, señaló que el diseño del mercado busca articularse con otras obras impulsadas por la Gobernación, como el muelle y el Muelle 1888, con el objetivo de consolidar un circuito turístico integral. “Los avances han sido significativos y pronto estaremos disfrutando de todas las experiencias que ofrecerá Mercado Sazón”, indicó.

Oferta por niveles

El primer piso será el epicentro gastronómico, con 16 islas de cocina, dos barras cocteleras y seis locales comerciales. Actualmente, ya se adelantan adecuaciones de emprendimientos como Pan Beach, La Chaparrita y Fritop, mientras que marcas como Yuma Cervecería, Gaira Gourmet, Naranmiche, Shawarma, Butifarras Monsa, Chorico, Frutera y El Hijo de Mati By Oblata iniciarán obras.

Para mayo de 2026 se espera la llegada de nuevas propuestas especializadas en café, arroces, sancochos y raspados, además de una oferta de bebidas liderada por La Cevichería.

El segundo piso estará enfocado en el fortalecimiento del sector artesanal, en articulación con el programa Artesanías del Atlántico. Este nivel contará con 16 islas para artesanos, un local institucional y un espacio gastronómico de gran formato. Su apertura está proyectada para junio de 2026.

En el tercer piso se desarrollará una galería que integrará arte y gastronomía tradicional. Allí avanza el proceso contractual de la marca Porkitos y se gestionan alianzas con galerías locales para dinamizar la oferta cultural.

El proyecto mantiene abiertas las últimas oportunidades para inversionistas. Actualmente, están disponibles una isla gastronómica, tres locales comerciales y dos espacios con vocación gastronómica.