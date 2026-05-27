Durante la mesa técnica de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Galapa, funcionarios de la empresa Air-e Intervenida y líderes de la comunidad, las autoridades anunciaron medidas para frenar el racionamiento de energía en el municipio.

El plan sería la construcción de dos nuevos circuitos de apoyo: el primero sería una nueva línea entre Galapa y Juan Mina, y otra que conecte a Galapa a la subestación Caracolí, en Soledad. Esto con el propósito de no sobrecargar y apoyar los circuitos que alimentan actualmente a Galapa.

Este proyecto tomaría dos meses de construcción, sumado al tiempo que se requiera para hacer los trámites. Y las obras tendrán un costo de más de $5.000 millones de pesos.

Durante dicho periodo, anunciaron que va a seguir el racionamiento de energía por dos horas en cuatro sectores del municipio: Petronitas, Mundo Feliz, Villa Olímpica y medio casco urbano.

Sin embargo, miembros de la comunidad están inconformes porque estos cortes de luz no serán programados, ya que dependerá de qué tan sobrecargada esté la estación.