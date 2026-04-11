A través de un comunicado de prensa, la Alcaldía de Barranquilla informó que tiene todo listo para las elecciones democráticas de las Juntas de Acción Comunal, las cuales se ejecutarán el próximo domingo 26 de abril.

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“Es importante saber elegir a quienes nos representan en los barrios. De cara a este proceso que se avecina, hago un llamado a la comunidad para que en democracia sepan escoger a quienes tienen la gran responsabilidad de interactuar con la Administración y cumplan con esta bonita tarea de ser gestores de obras en sus barrios. Como alcalde me toca cortar la cinta, pero en realidad son estos líderes y lideresas comunales los que se esmeran porque se atiendan las necesidades básicas en sus localidades”, comentó el alcalde Alejandro Char.

Estas elecciones permitirán escoger a los dignatarios comunales que liderarán sus comunidades durante los próximos cuatro años, en un ejercicio que promueve derechos fundamentales como la libre asociación, el derecho a elegir y ser elegido, y la participación activa en los territorios.

De esta forma, se avanza en la organización de esta jornada, en articulación con distintas entidades, para garantizar que el proceso se desarrolle con total transparencia y cumplimiento de la normatividad vigente.

Una de las principales novedades de estas elecciones será la entrega de certificados electorales a todos los ciudadanos que participen en la jornada, una iniciativa del Distrito que busca incentivar la participación y reconocer el compromiso cívico de los barranquilleros.

Asimismo, el proceso abre las puertas a los jóvenes desde los 14 años, quienes podrán ejercer su derecho al voto siempre que estén inscritos en su respectiva junta. Esta medida busca fomentar la cultura democrática desde edades tempranas y fortalecer el liderazgo juvenil en los territorios.

Logística y garantías para la jornada

Las elecciones se desarrollarán en colegios distritales habilitados como puestos de votación, en los barrios donde existan juntas conformadas. La jornada se cumplirá en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La Alcaldía de Barranquilla asumirá la organización del proceso, con el acompañamiento de la Registraduría, la Policía y otras entidades, además de la instalación de tribunales de garantías en cada junta, con el fin de asegurar transparencia y equidad durante toda la jornada, teniendo en cuenta también que se pueden presentar impugnaciones, que contarán con el acompañamiento técnico y jurídico del Distrito. Las elecciones deben realizarse, incluso si no se han actualizado los estatutos.

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No se exigirá el requisito de las 60 horas en legislación comunal, para facilitar la participación.

​“Nuestro alcalde Alejandro Char ha sido enfático en pedir que sea un proceso que fortalezca la participación ciudadana, la organización comunitaria y el desarrollo de nuestros territorios. Hoy contamos con 179 Juntas de Acción Comunal activas en Barranquilla, lo que demuestra la fuerza del tejido social y comunitario en nuestra ciudad”, explicó el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, Andrés Rengifo Lemus.

Durante la jornada se elegirán cargos como directivos, fiscal, comités de convivencia y conciliación, comisiones de trabajo y delegados, fundamentales para el funcionamiento y liderazgo de cada comunidad.