Ante el feminicidio que ocurrió recientemente en el barrio Simón Bolívar—que presuntamente fue cometido por un taxista—, el gremio de taxistas en la capital del Atlántico anunció el inicio de un proceso de “depuración del servicio” con el fin de fortalecer las operaciones a través de mayores controles, verificación estricta y el uso de sistemas inteligentes.

Uno de los ejes centrales de la estrategia es el fortalecimiento de la tarjeta de control como instrumento fundamental de regulación, identificación y responsabilidad en la prestación del servicio. Esto permitirá una mayor trazabilidad de los conductores y vehículos, así como un control más efectivo frente a irregularidades.

En detalle, a partir de ahora, los propietarios de taxis deberán tramitar esta tarjeta de control en persona, para que se les pueda tomar una foto y los datos personales. Esta información quedará plasmada en dicho documento, que debe estar colgado en la parte de atrás del copiloto.

“El propósito es que la autoridad sepa con claridad y nitidez que la persona que maneja allí es el verdadero conductor que fue a la empresa, que se identificó con su cédula de ciudadanía, que se identificó con su licencia de conducir y que tiene la autorización del propietario; que el vehículo tiene todos los documentos al día, activos, hábiles, para operar, desarrollar o conducir ese vehículo”, explicó Álvaro Forero, presidente de Conaltaxis capítulo Barranquilla.

El líder gremial agregó que existen propietarios que montan conductores sin licencia y ejercen las labores con una tarjeta de control del anterior conductor.

Asimismo, señaló que se van a revisar los antecedentes de quienes conduzcan estos vehículos. Por ejemplo, en el caso del taxista que habría asesinado a su esposa, el presunto feminicida adeuda más de 20 millones de pesos en multas de tránsito.

De esta manera, el líder gremial aseguró que estas acciones estarán orientadas a evitar la suplantación, el uso indebido de vehículos habilitados y la infiltración de actores ilegales en la actividad, fortaleciendo la confianza de los usuarios en el servicio.

El gremio también realizó un llamado urgente a acelerar la implementación de un sistema inteligente de taxis, cuya tecnología será clave para garantizar el control, transparencia y seguridad.

Taxímetro inteligente

Gustavo Santos, subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), notificó a EL HERALDO que avanzan en la implementación de esta iniciativa que integrará taxímetro inteligente, monitoreo en tiempo real, botón de pánico, trazabilidad del viaje y pagos electrónicos.

“Con estas herramientas se espera ofrecer tarifas claras, mayor control del servicio y una experiencia más confiable para los ciudadanos”, mencionó a esta casa editorial.

Y añadió: “Apuntamos a poner al servicio de taxi a la altura de las dinámicas actuales del mercado y en condiciones más competitivas frente a las plataformas digitales”.

En este contexto, y con la contratación ya finalizada y los desarrollos tecnológicos en marcha, aseguraron que la herramienta de medición y tarificación entraría en operación en aproximadamente un año.

Con respecto a las plataformas digitales, informó que la entidad adelanta procesos sancionatorios con vehículos no habilitados y uso de estas plataformas. El propósito final es que solo operen vehículos que cumplan con la normatividad del transporte público y cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Realizan censo de motocarristas

Frente a los recientes hechos de violencia en el municipio de Malambo, la alcaldesa Yenis Orozco anunció que dentro de los próximos 15 días será fijado un nuevo censo de motocarristas para identificar y marcar estos vehículos con el fin de brindar mayor confianza a los usuarios.

“Apuntamos que en 15 días todas las motos puedan estar enumeradas y caracterizadas. Realizaremos seguimiento semanal para evaluar avances y resultados de la misma”, agregó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Adid Pérez, explicó que el lunes 13 de abril iniciará la caracterización, y el servicio se prestará desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.