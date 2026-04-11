El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ejecutó una jornada de inspección en las obras de la estación de Policía Riomar. Durante la visita del mandatario de los barranquilleros, se dio a conocer avances significativos en la construcción.

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“Estamos haciendo una tremenda estación de Policía en Riomar. Hoy supervisamos esta obra que fortalecerá la seguridad del sector y de toda nuestra ciudad. Con una inversión de más de $5.600 millones de los impuestos de los barranquilleros, contará con dos pisos desde donde hombres y mujeres de la @PoliciaBquilla trabajarán al servicio de la gente”, expresó en su cuenta de X el alcalde.

Hasta el momento, han realizado una demolición a la estación de taxis existente en zona de nuevo bloque y construcción de nueva. Además, han hecho adecuaciones en estructura, cubiertas, muros, pisos, sistemas de redes eléctricas, sanitarias e hidráulicas, ventanerías blindadas y parte de iluminación.

Asimismo, en el nuevo bloque de dos pisos, se culminó las fases de cimentaciones y estructural y se trabaja en el levantamiento de muros e instalaciones hidráulicas y sanitarias. Por otra parte, se ejecuta el cerramiento perimetral que presenta un avance de aproximadamente un 80%.

El mandatario agregó que “esta importante localidad de Barranquilla va a tener su propia estación de Policía para 30 hombres y mujeres de manera permanente. La obra se hace con plata de los barranquilleros y los atlanticenses, que pagamos nuestra tasa de seguridad de manera puntual”.

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La estación, que estará ubicada en la esquina de la calle 94 con carrera 56, en el parque Bosques del Norte, será un bloque de dos pisos de tipo C, de acuerdo con la clasificación por categoría establecida por la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional.

En este punto de la ciudad, la Policía tendrá área de guardia, área de radios, oficina de denuncias y contravenciones, oficina de atención al ciudadano, oficina de vigilancia comunitaria, oficina de infancia y adolescencia, oficina comandante, cctv, armerillo, salón de reuniones, zona de bienestar, alojamientos y parqueaderos.

“Entonces, como siempre, Barranquilla saca pecho, le entrega a la Policía Nacional las herramientas que requiere. Estamos dispuestos a entregarle todas las herramientas, técnicas y tecnológicas para que la Policía cuide a los barranquilleros y cuide a los colombianos. Estamos haciendo un trinomio perfecto que es: Policía, comunidad y Alcaldía de Barranquilla. Cuando estamos juntos los tres la ciudad está mejor, la ciudad progresa, la ciudad avanza”, dijo el alcalde tras recorrer la construcción.