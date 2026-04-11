En pleno recorrido por las calles de Bellarena, el alcalde Alejandro Char convirtió su encuentro con la comunidad en un mensaje directo contra la política de ‘paz total’ del Gobierno Petro.

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Allí, frente a los residentes, lanzó la frase: “Esto es lo que nos ha traído la paz total, todo el barrio extorsionado, a los únicos que cuidan es a los bandidos”. Con esas palabras, el alcalde vinculó directamente la estrategia del Gobierno nacional con el clima de miedo que, según los vecinos, se vive en el sector.

Char describió un barrio donde las familias se protegen detrás de rejas y los comercios han tenido que cerrar por las amenazas. “Y la gente de bien tiene que gastarse la plata en rejas. Como si estuvieran en una cárcel”, dijo, aludiendo a la inversión en seguridad que han tenido que hacer los habitantes para protegerse. Según señaló, la “gente buena” se ve obligada a encerrarse mientras los delincuentes se mueven con ventaja.

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El alcalde insistió en que la extorsión afecta de manera generalizada al sector. “Todo el barrio está extorsionado”, afirmó, recogiendo las denuncias que le hicieron en la calle.

Además, también se refirió al impacto directo que esta inseguridad tiene sobre el comercio de barrio: “Me dicen que a duras penas queda una tienda abierta. Las demás todas han cerrado”. Para Char, Bellarena se ha convertido en un símbolo de lo que, a su juicio, está pasando en otros puntos de la ciudad: negocios que bajan la persiana por miedo a los cobros ilegales.

Extorsión en Barranquilla: barrios presionados y comercios en riesgo

En febrero de este año, el Gaula de la Policía reportó la captura de 14 personas y la aprehensión de dos menores en una ofensiva contra estructuras dedicadas a la extorsión en Barranquilla y municipios vecinos, en la que se incautaron armas, dinero y material intimidatorio usado para presionar a comerciantes.

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Semanas después, a inicios de marzo, un megaoperativo dejó 18 presuntos extorsionistas capturados, entre ellos personas que, según las investigaciones, usaban videollamadas para amenazar a sus víctimas y alcanzar rentas criminales estimadas entre 200 y 250 millones de pesos mensuales.

En paralelo, la Alcaldía de Barranquilla ha anunciado una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quienes entreguen información que permita capturar a delincuentes dedicados a la extorsión, medida que se enmarca en una estrategia conjunta con la Policía y el Ejército para contener a las bandas que tienen como blanco principal a comerciantes de barrios populares y zonas comerciales.

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Pese a estos golpes y anuncios, Char insiste en que, en sectores como Bellarena, persiste la sensación de que el problema sigue vigente y golpea sobre todo a los pequeños negocios que no pueden soportar los cobros ilegales ni el miedo a las represalias.

No es la primera vez que el alcalde lanza este tipo de declaraciones. De hecho, en escenarios nacionales recientes también lo ha denunciado. Puntualmente, en el mes de marzo, durante un encuentro de Asocapitales, afirmó: “Hoy las ciudades están asfixiadas por la extorsión y el accionar de bandas criminales”.