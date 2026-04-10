Durante el cierre del VI Congreso de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, que se llevó a cabo hasta este viernes en la Universidad de la Costa, la magistrada de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, Marjorie Zúñiga, resaltó que la importancia de reforzar una línea jurisprudencial para los vacíos que puede dejar el nuevo Código Procesal del Trabajo

“Desde la Corte estamos a la espera de los efectos del nuevo código vigente desde el pasado 2 de abril. Necesitamos solidificar y hacer una línea jurisprudencial sobre los vacíos que toda normativa de este tipo deja en la sociedad”, declaró.

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Puso de presente que la jurisprudencia actual se encuentra en una etapa de consolidación para la estabilidad laboral.

“Tenemos decisiones como el tema del fuero de discapacidad, que transformó dos décadas de jurisprudencia, porque tuvimos que distinguir criterios y niveles de protección para contextos de personas en discapacidad y de otras condiciones de salud”, comentó.

Agregó, además, que “lo que se entiende por discapacidad ha venido cambiando en su concepto, pero ahora en la Corte Constitucional se configura en la interacción entre deficiencias y barreras del entorno”.

Sin embargo, Zúñiga recalcó que la diferencia central en este fuero de discapacidad entre jueces de las diferentes cortes recae en la fuente normativa y no el material probatorio, porque para unos consiste en la condición a mediano y largo plazo, y para otros es la dificultad significativa en el desempeño de un trabajador”.

Refirmas en el país

Entre las demandas que la magistrada Zúñiga expuso en medio su participación en el Congreso Laboral, se encuentra la indemnización de perjuicios en tema de traslados pensiónales.

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“Esta es una decisión que estábamos esperando hace par de meses, tenemos muchas demandas sobre este tema y a la sala vienen llegando casos de este tipo”, comentó.

Aseguró que “habrá que esperar que la Corte Constitucional se siga pronunciando con respecto a la reforma pensional