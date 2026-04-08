El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia ordenó el arresto del rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, por haber incurrido en desacato frente a un fallo de tutela que ordenaba el reintegro de Álvaro González al cargo de vicerrector de Bienestar Universitario.

De acuerdo con el fallo del juez David Andrés Arboleda, contra Castillo Pacheco se impuso la sanción de un día de arresto y una multa de un salario mínimo legal mensual vigente, teniendo en cuenta que transcurrió el término concedido para el cumplimiento de la orden y no se ha acreditado tal fin.

“De los documentos aportados por la entidad accionada se evidencia que, en lugar de materializar dichas órdenes, se ha limitado a adelantar gestiones administrativas y a solicitar información adicional al accionante relacionada con requisitos internos para el ejercicio de determinados cargos, actuaciones que no constituyen el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela”, se lee en uno de los apartes del auto conocido por EL HERALDO.

Asimismo, el Juzgado recalcó que la orden subsiste, “razón por la cual debe reintegrar a Álvaro González en el cargo que venía desempeñando de vicerrector de Bienestar Universitario o uno similar o de superior jerarquía”.

De esta manera se busca garantizar “todas sus prestaciones sociales y que sea compatible con su estado de salud y que garantice el cumplimiento de las recomendaciones médicas formuladas”, al tiempo que se suspenda provisionalmente los efectos de la resolución que impuso la medida de suspensión provisional por el término de tres meses y la resolución 003345 del 4 de noviembre de 2025, mediante la cual se declara la insubsistencia en el cargo de Vicerrector de Bienestar Universitario.

En el último caso, la medida estará vigente por un periodo de cuatro meses, “en los que deberá acudir a la jurisdicción Contenciosa Administrativa el accionante”.

Defensa de la alma mater

En el documento se deja por sentado que desde la Uniatlántico se indicó que ha venido adelantando actuaciones concretas para dar cumplimiento al fallo de tutela, destacando principalmente el trámite institucional para crear una nueva Vicerrectoría de Regionalización y Desarrollo Territorial.

Es de anotar que la creación de dicha dependencia fue aprobada durante una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Uniatlántico, que se llevó a cabo este lunes en la sede de la Gobernación.

En el documento también se señala que “el accionante fue notificado de la resolución expedida en cumplimiento del fallo, frente a la cual este desistió de los recursos y solicitudes de aclaración, permitiendo que el acto adquiera firmeza inmediata, reiterando además su solicitud de reintegro. Con ello, la Universidad manifiesta que ha desplegado acciones efectivas y continúas encaminadas al cumplimiento de la orden judicial”.