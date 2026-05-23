A pesar del sol y las largas filas, cientos de ciudadanos se dan cita en la tarde de este tarde en la explanada del Pabellón de Cristal del Gran Malecón para acompañar a Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo en su cierre de campaña.

Con la ‘Tricolor’ puesta y banderas de Defensores de la Patria, los simpatizantes del candidato presidencial han asegurado que esta es “la verdadera encuesta”.

Javier Agamez viajó desde Santa Marta para no faltar a esta cita. Aseguró que se trata del “momento más crucial de la historia de Colombia”, por lo que tomó la decisión de participar activamente de la contienda electoral.

“No estamos jugando todo. Y cuando la patria está en sus horas más oscuras, sus buenos hijos tenemos que salir a poner el pecho, y aquí estamos firmes por la patria”, dijo el ciudadano mientras aguardaba por ingresar al sitio.

En su intervención ratificó que la seguridad es la principal propuesta de De la Espriella, puesto que permitirá un mejor país: “A eso se suma la apuesta por reactivar el sector económico y la salud que nos ha afectado a todos, directa o indirectamente”.

Miriam Álvarez llegó hasta el Gran Malecón desde su natal Soledad en compañía de su familia y varias amistades para ser testigos de este “hecho histórico”.

“Abelardo tiene las mejores propuestas. Estoy ansiosa por ponerle la ‘rayita’ al Tigre”, mencionó con entusiasmo.

Anthony, un joven de 13 años, natural de Bosconia (Cesar), le compuso una canción a Abelardo De la Espriella y fue el encargado de poner la cuota musical.

En su intervención, aseguró que “cumplo años el próximo 31 de mayo y espero que mi regalo sea ver a Abelardo ganar en primera vuelta”.

El inicio oficial del evento estuvo marcado por la entonación del himno de Barranquilla por parte del compositor Nicolás Tovar.

Seguidamente, la Banda de Baranoa interpretó la canción oficial de la campaña presidencial, generando euforia entre los asistentes al cierre de campaña.

Además, se realizó un homenaje a los ‘Defensores de la Patria’ que fueron asesinados en Meta: Roger Devia y Fabián Cardona. Con el soñar de una trompeta, los asistentes han alzado sus manos en señal de duelo, siendo uno de los momentos más sentidos de este cierre de campaña.

Ana del Castillo llega a la tarima para interpretar el Himno de Colombia. Los asistentes reciben a la artista vallenata con aplausos y una ovación.

“Esto va a ser una locura, porque vamos a hacer un cambio para bien. Porque este es un presidente de Cristo”, dice la artista Ana del Castillo.

“El Caribe hará historia con un presidente después de 140 años”: José Manuel Restrepo

La fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella aseguró desde Barranquilla que el país necesita un “gobierno al servicio del pueblo” y defendió una propuesta basada en la experiencia, las regiones y la esperanza.

Ante más de 50 mil personas reunidas en la explanada del Gran Malecón, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella, aseguró que Colombia está a las puertas de un “cambio histórico” y afirmó que la región Caribe tendrá por primera vez -en más de un siglo- un presidente de la República.

Restrepo destacó el respaldo ciudadano que ha recibido la candidatura de De la Espriella y aseguró que el movimiento representa una alternativa distinta a la política tradicional.

“Esta es y será siempre la campaña del pueblo. Esta no es una campaña de la clase política tradicional. Esta es una campaña de los más vulnerables del país”, expresó.

El exministro también sostuvo que la fórmula presidencial combina experiencia empresarial, académica, administrativa y conocimiento del país, lo que permitirá construir un nuevo rumbo para Colombia.

“Aquí hay dos personas que conocen el país y sabrán trabajar por Colombia. Pero, sobre todo, esta es la única fórmula que tiene un vínculo real con las regiones”, manifestó.

A renglón seguido, recalcó que “Atlántico va a hacer historia y la región Caribe va a hacer historia porque, después de 140 años, tendremos un presidente de la región Caribe”.

El dirigente político también aprovechó el escenario para lanzar críticas al actual Gobierno, señalando que muchas familias sienten abandonadas por parte del Estado.

“Vamos a trabajar por quienes sufren con el sistema de salud, por los jóvenes que ya no encuentran apoyo en el Icetex, por las mujeres, los campesinos y la clase trabajadora. Colombia necesita un gobierno que no se robe la plata, sino que la ponga al servicio del pueblo”, sostuvo.

Restrepo aseguró que la propuesta de gobierno de De la Espriella está enfocada en construir una “Colombia milagro”, basada en la esperanza y no en la confrontación política.

“Este país lo tiene todo para llegar más lejos. La propuesta que representamos es la propuesta del futuro de Colombia”, agregó.

Finalmente, Restrepo agradeció el respaldo recibido durante la campaña y reiteró su confianza en lograr la victoria presidencial en la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

“Hoy asumimos el compromiso de salvar a Colombia y su democracia. Gracias Barranquilla, gracias Atlántico y gracias Colombia”, concluyó.