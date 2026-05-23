El fenómeno de El Niño no solo está elevando las temperaturas, sino que ha puesto en jaque la infraestructura eléctrica en el departamento del Atlántico. El incremento súbito y extraordinario en la demanda de electricidad, impulsado por la necesidad de los ciudadanos de mitigar el calor, superó los máximos históricos de la región.

Esta situación, de acuerdo con lo que dio a conocer Air-e, la empresa encargada de suministrar el servicio de energía, obligó a la activación de medidas de emergencia para evitar un colapso total de las redes que abastecen al municipio de Galapa y sus alrededores.

Para salvaguardar la integridad de los equipos y circuitos eléctricos que alimentan tanto la zona urbana como el área rural de Galapa, se implementó un plan de contingencia basado en la reducción de cargas. Esta medida técnica implica la desconexión temporal de algunos sectores específicos.

A pesar de las interrupciones selectivas, la compañía prestadora del servicio reportó que se ha logrado mantener el suministro de energía al 95% de la población de Galapa, minimizando el impacto generalizado mientras se estabilizan las redes.

El personal de Relaciones Externas de Air-e Intervenida comunicó que se está trabajando de manera simultánea en el desarrollo de alternativas técnicas que permitan normalizar el flujo eléctrico lo antes posible.

Sin embargo, la empresa enfatizó que las soluciones técnicas no serán suficientes por sí solas si la demanda sigue desbordada. Por esta razón, las autoridades del servicio consideran indispensable que los usuarios adopten de manera inmediata un uso racional del servicio de energía para disminuir la presión sobre los circuitos afectados.