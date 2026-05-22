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Por:  Redacción Locales

La Procuraduría General de la Nación señaló este viernes que, tras 19 meses de intervención administrativa, no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de la compañía Air-e, la cual presta sus servicios en el Atlántico, Magdalena y parte de La Guajira.

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Por esa razón, el ente de control requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta: “explicar los avances operacionales y financieros alcanzados, así como sustentar las decisiones adoptadas durante este proceso.”

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Al ente de control le inquieta que, a la fecha, "no existan estados financieros plenamente verificados ni se registre la publicación de los informes de auditoría correspondientes“.

Asimismo, preocupa el aumento sostenido del pasivo corporativo y las presuntas irregularidades contractuales conocidas públicamente.

Sumado a esto, el Ministerio Público alerta que la constante rotación de interventores —cinco hasta el momento— afecta la continuidad y la trazabilidad técnica, administrativa y documental de la intervención.

Frente a la incertidumbre sobre una solución empresarial definitiva, la Procuraduría solicitó a la SSPD remitir la hoja de ruta actualizada para Air-e y detallar los mecanismos de empalme implementados entre las distintas administraciones.

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De igual manera, exigió a la empresa intervenida entregar los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, la relación precisa de los contratos superiores a 500 millones de pesos y un plan de acción concreto y estructurado para atender las millonarias obligaciones acumuladas con el mercado.