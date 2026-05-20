La Personería Distrital de Barranquilla, mediante su oficina de Salud, dio a conocer la delicada situación que atraviesa la ciudad en este tema, debido a los exorbitantes índices de incumplimientos y recursos judiciales interpuestos por los ciudadanos en procura de hacer valer su derecho fundamental a la salud.

Lea más: ¿Por qué más de 131 mil comparendos están bajo la lupa en Barranquilla?

En un informe revelado este miércoles, el cual da cuenta de las cifras del primer trimestre de 2026, en fechas comprendidas desde primero de enero hasta el 19 de mayo, la entidad arrojó cifras contundentes: a ese corte van "la Personería Distrital de Barranquilla atendió un total de 4.514 casos, reflejando una importante demanda de acompañamiento institucional por parte de los ciudadanos del Distrito frente a las diferentes dificultades que se presentan en el acceso a los servicios del Sistema General de Seguridad Social en Salud".

Más de dos mil reclamaciones

En ese sentido, el informe revela que: “Del total de atenciones registradas, 2.683 corresponden a Pqrsd (petición, queja, reclamo, sugerencia y denuncia) y gestiones adelantadas ante terceros”.

Según los datos suministrados, del total de 2.683 gestiones adelantadas ante entidades del sistema de salud y otras instituciones, se realizaron las siguientes actuaciones: 757 tutelas, 458 desacatos, 13 impugnaciones, 256 reacciones inmediatas, 1.114 requerimientos dirigidos a EPS y 85 valoraciones de apoyo.

En ese sentido, la Nueva EPS lidera el listado de entidades a las que se les realizaron Pqrsd con 904 de los 2.683 requerimientos institucionales dirigidos a diferentes actores del sistema de salud.

A ella le sigue Salud Total con 258 y Sanitas con 207, marcando una diferencia importante en solicitudes con respecto a la del primer lugar.

Tutelas desbordadas

La Personería dio a conocer que su Oficina de salud ha ayudado a 757 trámites de tutelas ante diferentes EPS e instituciones por diferentes motivos, de las cuales 458 han terminado en desacatos declarados por jueces.

“A esta situación se suma el alto número de incidentes de desacato promovidos por el incumplimiento de fallos judiciales, lo cual ha generado más de cuarenta (40) órdenes de arresto contra representantes legales de la entidad, reflejando un escenario de reiterado incumplimiento de las decisiones judiciales y un impacto directo en la garantía del derecho fundamental a la salud de los ciudadanos afiliados a esta EPS”, manifestó el informe.

De otro lado, una vez más, la Nueva EPS, intervenida por el estado, lidera esta estadística de tutelas.

Nueva EPS suma 513 de todas las acciones de tutelas, configurando el 67.7 % del total existente: 485 por solicitud de medicamentos, 7 por procedimientos, 8 por citas médicas, una por transporte, 2 por cuidado o enfermería y 10 por otros tópicos.

Mutual Ser es la segunda con 55 casos y Sura se encuentra en el tercer lugar con 51 tutelas. Como se nota una importante diferencia en las cifras entre la primera y las demás, aunque sigue siendo preocupante la cantidad en todos los casos.

Conclusiones de la Personería

Tras la evaluación de estas cifras, la Personería llegó a una alarmante conclusión: “En este contexto, se hace necesario fortalecer los mecanismos de coordinación entre las EPS, las IPS y las autoridades del sector salud, con el fin de garantizar la prestación oportuna y continua de los servicios médicos y reducir las barreras administrativas que actualmente enfrentan los usuarios del sistema”.

Sobre la crisis palpable de la Nueva EPS manifestó que “uno de los aspectos más relevantes identificados en el presente informe corresponde a la situación crítica que actualmente enfrenta Nueva EPS, entidad frente a la cual se registra el mayor número de gestiones institucionales y reclamaciones por parte de los usuarios”.

“De acuerdo con la información consolidada, esta entidad presenta un acumulado aproximado de 513 acciones de tutela relacionadas principalmente con el suministro de medicamentos, situación que evidencia serias dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la prestación oportuna de los servicios de salud", añadió.

Finalmente, se denunció por parte de la Personería: “De igual forma, se ha evidenciado un incremento en las reacciones inmediatas, mecanismo que ha sido necesario activaren múltiples casos ante situaciones urgentes relacionadas con la crisis de la Nueva Eps”.

Lea más: Alcaldía de Soledad asegura normalidad en clases pese a presuntas amenazas de alteración del orden público

“Este aumento se encuentra asociado principalmente a la ausencia de convenios vigentes entre la Nueva EPS y determinadas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), así como a la sobredemanda de pacientes que supera la capacidad de atención de las IPS con las cuales sí existen convenios, generando retrasos en la prestación de los servicios y afectaciones en la continuidad de los tratamientos médicos”.