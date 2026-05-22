Al encontrarse en el proceso final de energización de los 34 subcampos del proyecto fotovoltaico Atlántico, que actualmente está en periodo de pruebas, Enel Colombia alcanzó más de 1 GW de capacidad solar instalada en corriente alterna (ac) a través de sus seis parques solares de despacho centralizado, manteniendo así su liderazgo como más grande generador a través de esta fuente de energía limpia.

Con sus seis parques a gran escala, cinco ya declarados en operación comercial, Enel representa más del 50% del total de capacidad solar en Colombia, lo que demuestra la apuesta decidida de la Compañía por la transición energética y la diversificación de la matriz del país.

Meses previos a un pronosticado Fenómeno del Niño de alta intensidad, la complementariedad que estos ofrecen al sistema, permitirá que Colombia cuente con alternativas adicionales a la generación hídrica y térmica.

El portafolio solar en operación y construcción de la Compañía está compuesto por los parques El Paso (68 MWac), primera planta solar a gran escala construida en el territorio, y La Loma (150 MWac), ambas en el Cesar; Fundación (100 MWac), en Magdalena; y en el Atlántico, Guayepo I&II (370 MWac), el más grande del país, que junto con Guayepo III (180 MWac), y Atlántico (180 MWac), en etapa final de construcción y cuya declaración de operación comercial está estimada para el segundo semestre de 2026, consolidan al departamento como el cluster de generación fotovoltaica más importante de Colombia.

En conjunto estas plantas podrían abastecer a más de 4,2 millones de personas, el equivalente aproximado a atender la totalidad de Medellín y Cali al mismo tiempo.