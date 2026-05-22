La Alcaldía de Barranquilla entregó la nueva cocina escolar de la Institución Educativa Distrital Técnico de Comercio Barranquilla sede 1, ubicada en el barrio El Rosario, con el propósito de mejorar la calidad educativa en la ciudad a través de la seguridad alimentaria.

Tras recorrer la cocina y entregar los alimentos, el alcalde Alejandro Char aseguró que estas acciones distritales hacen parte de una buena educación.

“Estoy muy feliz de hacer esto con el equipo de Gobierno porque nosotros entendemos que la buena comida también educa. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía en el 2008, por primera vez, los niños llegaban con mucha hambre al colegio y se iban con más hambre. ¿Cómo podían exigirle a un niño o una niña calidad en sus calificaciones si no tenía una buena alimentación?”, expresó Char.

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Asimismo, enfatizó que la plata de los impuestos de los barranquilleros son parte fundamental en esta calidad educativa: “Hemos hecho una gran tarea en la ciudad con presupuesto de Barranquilla, con estas hermosas mamitas que están allá haciéndole la comida con mucho amor, porque no es lo mismo esa comida industrializada que llega congelada a esta comida calentita hecha con mucho amor para que todas ustedes crezcan, aprendan, sean mejores cada día y sean un ejemplo de esta Barranquilla que está a otro nivel. Esta es una plata muy bien invertida”.

La obra representa un nuevo paso en la transformación de los colegios públicos de Barranquilla, al brindar mejores condiciones para la preparación, manejo y entrega de los alimentos que reciben diariamente los estudiantes durante su jornada escolar.

La nueva cocina escolar fue diseñada para responder a las necesidades operativas del servicio de alimentación escolar e incluye zonas de recibo de alimentos, depósito, refrigeración, área de menaje, cocina caliente, preparación y emplatado, entrega, de comida, zonas de lavado, baño y zona de basuras, garantizando una operación más organizada, funcional y adecuada para la atención de los estudiantes.

Esta entrega se suma a las intervenciones que el Distrito viene adelantando en la IED Técnico de Comercio Barranquilla, institución que en febrero de 2025 también recibió una cocina escolar en su Sede 2. Este espacio cuenta con las condiciones necesarias para el manejo, preparación, entrega y disposición adecuada de los alimentos, lo que contribuye al bienestar de los estudiantes y al fortalecimiento de la permanencia escolar.

Cortesía El alcalde Char en la entrega nueva cocina en la IED Técnico de Comercio.

Otros datos

La IED Técnico de Comercio Barranquilla sede 1 atiende a 430 estudiantes en jornada única y cuenta con clasificación A en calidad educativa para 2025, lo que refleja el compromiso institucional con el mejoramiento continuo y los aprendizajes de sus estudiantes.

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Además, la institución fortalece su oferta educativa con programas como Matemáticas Didácticas, Aprendamos Todos a Leer, Bilingüismo, Acompañamiento en Educación Inclusiva, Convivencia, Doble Titulación y +Educación +Innovación.

También cuenta con conectividad como herramienta clave para continuar impulsando procesos pedagógicos, innovación y acceso a contenidos digitales.

La secretaria distrital de Educación, Paola Amar, destacó que esta entrega materializa el liderazgo del alcalde Alejandro Char en obras que responden a las necesidades reales de cada comunidad educativa.

“Hoy llegamos a la IED Técnico de Comercio Barranquilla sede 1, con una cocina moderna, dotada y pensada para fortalecer el bienestar de sus estudiantes. Esta obra representa mejores condiciones para la alimentación escolar, la permanencia y la calidad educativa. Gracias al alcalde Alejandro Char seguimos demostrando que transformar la educación también es entregar espacios dignos, funcionales y al servicio de nuestros niños y jóvenes”, indicó.

La estudiante de tercer grado, Darielis Mendoza, resaltó la importancia de esta entrega para quienes viven diariamente la experiencia escolar: “estamos muy felices porque esta cocina mejora nuestro colegio y nos permite recibir la alimentación en mejores condiciones. Gracias al alcalde Alejandro Char por pensar en nosotros y por traer obras que hacen que nos sintamos orgullosos de estudiar aquí”.