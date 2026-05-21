La Institución Educativa Madre Marcelina del municipio de Soledad puso en funcionamiento un importante proyecto fotovoltaico con la instalación de 120 paneles solares, iniciativa que se convierte en ejemplo de sostenibilidad, ahorro energético y bienestar para toda la comunidad educativa.

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Gracias a este sistema de energías renovables, la institución ha logrado mejorar significativamente las condiciones en las que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades académicas.

El proyecto ha permitido la instalación de 12 aires acondicionados en las aulas de clases, generando espacios más cómodos y adecuados para el aprendizaje.

“Esta transformación fue posible gracias al compromiso conjunto de directivas, docentes, estudiantes y padres de familia, quienes unieron esfuerzos para sacar adelante una iniciativa que no solo beneficia el entorno escolar, sino que también aporta al cuidado del medioambiente mediante el uso de energías limpias”, apuntó la Alcaldía de Soledad en un comunicado de prensa.

La rectora de la institución, la hermana Leticia Peña Rivas, destacó el impacto positivo de esta apuesta sostenible en la comunidad educativa. “Este proyecto fotovoltaico representa un sueño cumplido para nuestra institución. Hoy nuestros estudiantes reciben clases en ambientes más dignos y agradables, mientras promovemos una cultura de responsabilidad ambiental y ahorro energético”, expresó la directiva.

Por su parte, el estudiante Juan Pablo Durán manifestó su alegría por las nuevas condiciones en las aulas. “Ahora estamos más cómodos y podemos estudiar con ánimo; antes el calor era tan fuerte que no nos dejaba concentrarnos en las clases”, señaló.

A su vez, Fabricio Gaibao, docente de la institución resaltó que “el cambio ha sido muy positivo para el rendimiento académico y la convivencia escolar, porque contar con espacios frescos y agradables mejora la atención y motivación de los estudiantes”.

Desde la administración municipal, la secretaria de Educación, Carolina Correa, felicitó a la Institución Educativa Madre Marcelina por liderar este tipo de iniciativas que promueven el desarrollo sostenible en el municipio.

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“Celebramos este proyecto que protege el medioambiente y fomenta el uso de energías limpias en nuestras instituciones educativas. Estas acciones demuestran que cuando la comunidad educativa trabaja unida, se logran grandes transformaciones para el bienestar de nuestros niños y jóvenes”, afirmó la funcionaria.