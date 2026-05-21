La Sociedad de Activos Especiales (SAE) notificó que adelanta acciones jurídicas, administrativas y financieras en las empresas Aposmar, Unicat y Aposucre de la sociedad Uniapuestas S.A., las cuales pertenecieron a Enilce López Romero, alias ‘La Gata’.

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Tras inquietudes de los extrabajadores, la entidad explicó que han fortalecido los procesos de revisión, auditoría y seguimiento que garanticen transparencia, seguridad jurídica y cumplimiento dentro de los procesos liquidatorios.

“Actualmente adelantamos una revisión detallada del proyecto de graduación y calificación de créditos dentro del proceso de liquidación de Uniapuestas debido a inconsistencias identificadas en la información reportada, entre ellas registros duplicados de extrabajadores, personas vinculadas a distintos procesos y documentación incompleta”, aseguró Constanza Jiménez, directora de Sociedades en Liquidación de la SAE.

La SAE aseguró que, en el caso de de Uniapuestas S.A. en liquidación, se han llevado a cabo mesas de trabajo “permanentes con la liquidadora y con representantes de los extrabajadores, con el propósito de definir acciones que permitan verificar la existencia de relaciones laborales y avanzar en el reconocimiento y pago de acreencias debidamente constituidas dentro del proceso”.

Asimismo, indicaron que entre marzo y abril la Gerencia de Auditorías de la SAE realizó una auditoría integral a la sociedad. De esta forma, informaron que cuando se “subsanen los requerimientos formulados a la liquidadora”, se contemplará el pago de las obligaciones pendientes reconocidas legalmente.

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En cuanto a las sociedades Aposmar, Unicat y Aposucre, a estas sociedades se le están asignando nuevos liquidadores. Las acciones priorizadas para estas empresas son la actualización y depuración de acreencias laborales, la conciliación de procesos judiciales, el alistamiento jurídico de inmuebles y la comercialización de activos para generar liquidez en el corto plazo.

“La SAE reitera que las acreencias laborales constituyen una prioridad dentro de estos procesos y asegura que continuará actuando con responsabilidad, transparencia y apego a la ley para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones pendientes y en la correcta administración de los bienes vinculados a las sociedades en liquidación”, expresaron en el comunicado.