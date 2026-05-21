Barranquilla celebrará este jueves 21 de mayo el Día de la Afrocolombianidad con una agenda cultural y académica que reunirá a líderes, artistas, académicos y representantes de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras de la ciudad.

La jornada, organizada por la Alcaldía Distrital bajo la administración del alcalde Alejandro Char, se desarrollará en la Fábrica de Cultura entre las 8:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía, con una programación enfocada en exaltar el legado ancestral, cultural y social de las comunidades afro.

“Para esta administración las comunidades afro, como los demás habitantes de la ciudad, son de suma importancia, y quien más que ellos que nos han aportado tanto de sus riquezas ancestrales, su cultura, su trabajo y su deliciosa gastronomía que son parte del patrimonio de esa Barranquilla que tanto amamos. Desde esta alcaldía celebramos esta fecha de la Afrocolombianidad y todos pueden tener la seguridad de que en esta alcaldía siempre estaremos de puertas y brazos abiertos para ellos”, expresó Char.

El encuentro contará con la participación de líderes y lideresas afro, además de espacios académicos y culturales orientados al reconocimiento de las tradiciones que han contribuido a la construcción de la identidad barranquillera.

Dentro de la agenda se encuentra la presentación de la actualización de la Política Distrital Afro por parte de la Secretaría de Gobierno, así como una conferencia sobre cultura afrocolombiana liderada por Manuel “Cho Mané” Hernández.

Asimismo, la Universidad Simón Bolívar socializará la Red Afrocaribe, iniciativa que busca fortalecer los procesos culturales y académicos alrededor de las comunidades afrodescendientes de la región.

Durante la jornada también se realizará la entrega de reconocimientos a representantes destacados de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras asentadas en Barranquilla, quienes han contribuido desde distintos escenarios al fortalecimiento cultural, comunitario y económico de la ciudad.

El evento cerrará con una muestra cultural y gastronómica abierta a los asistentes, donde la música, la danza y los sabores tradicionales serán protagonistas de una celebración que busca mantener vivas las raíces afro en Barranquilla.

La Administración Distrital destacó que esta conmemoración hace parte de las acciones orientadas a preservar y visibilizar los saberes ancestrales de estas comunidades, así como fortalecer sus oportunidades de desarrollo y reconocimiento en la ciudad.

La música, los tambores, las danzas tradicionales, la cocina ancestral y la tradición oral hacen parte del legado afrodescendiente que hoy sigue presente en sectores tradicionales como Barrio Abajo, Nueva Colombia, Las Nieves, San Felipe y El Bosque, territorios donde las comunidades palenqueras y afro han dejado una huella histórica en la cultura barranquillera.