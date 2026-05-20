La Alcaldía de Soledad y la Policía Nacional refuerzan acciones preventivas y de convivencia en las instituciones educativas del municipio, luego de la difusión de mensajes amenazantes a través de redes sociales y plataformas digitales que generan preocupación en la comunidad.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Brigadier general Miguel Camelo Sánchez, aseguró: “Las autoridades adelantan investigaciones para explicar el origen de las amenazas y así garantizar la tranquilidad de los estudiantes, docentes y padres de familia.”

Según mencionó el oficial, situaciones parecidas se han presentado en la ciudad y otros municipios del Atlántico, donde se han puesto en marcha protocolos de verificación y seguimiento.

Asimismo, indicó que algunas investigaciones han permitido establecer que ciertos estudiantes estarían utilizando este tipo de amenazas para no ir a clases. Sin embargo, dijo que en Soledad continúan las inspecciones para identificar a los responsables de las publicaciones difundidas en las plataformas digitales.

Por su parte, la administración municipal aseguró que, de las cuatro instituciones mencionadas en el panfleto virtual, solo la Institución Educativa ITIDA desarrolla sus actividades en modalidad virtual, ya que, se encuentran en simulacro electoral a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Las demás instituciones continúan con normalidad y cuentan con acompañamiento de la Policía Nacional en sus entornos, como parte de las acciones preventivas y de control para preservar ambientes seguros.

Actividades de sensibilización

Al mismo tiempo, la Policía Nacional sigue desarrollando jornadas pedagógicas y preventivas en Barranquilla y su área metropolitana, especialmente en Soledad, mediante la estrategia Institucional de anticipación al delito. Estas actividades son lideradas por las unidades de Policía Comunitaria y el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia.

En medio de las intervenciones, los uniformados realizan espacios formativos con el objetivo de la promoción de sana convivencia y la prevención de conductas que afectan el ambiente escolar. A través de charlas educativas, también se socializa la responsabilidad penal para adolescentes, buscando generar una conciencia sobre las consecuencias legales de comportamientos inadecuados.

Como parte de la iniciativa preventiva, las autoridades implementan además el programa “Abre tus Ojos”, orientado a sensibilizar a los estudiantes frente a situaciones de riesgo que puedan vulnerar su integridad, fortaleciendo factores de protección y promoviendo entornos escolares más seguros.

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El brigadier general Miguel Camelo Sánchez destacó que estas acciones reflejan el compromiso de la Policía Nacional con la protección integral de niños, niñas y adolescentes, mediante un trabajo articulado con la comunidad educativa y las autoridades locales.

Asimismo, la Alcaldía de Soledad afirmó el llamado a la calma, recordando que las instituciones son lugares de paz y formación integral.

También, se hizo un llamado a los padres de familia, estudiantes y ciudadanía para evitar la difusión de mensajes intimidatorios o información no verificada en redes sociales, ya que este tipo de contenidos generar la desinformación y perjudica la tranquilidad en los entornos educativos.