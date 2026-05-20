Las comunicaciones telefónicas no solicitadas, comúnmente denominadas spam, constituyen uno de los inconvenientes diarios más comunes de los usuarios de telefonía móvil. Este tipo de prácticas, que abarca desde la oferta de falsos incentivos económicos hasta campañas comerciales procedentes de líneas desconocidas, interrumpe de manera constante las actividades de los ciudadanos.

Ante este panorama, la reacción habitual de rechazar la llamada o colgar inmediatamente puede resultar contraproducente. Los especialistas en seguridad informática advierten sobre un detalle clave: cualquier tipo de interacción, incluso el desvío directo, sirve a los sistemas automatizados para verificar que la línea telefónica se encuentra activa, lo que suele derivar en un incremento posterior de intentos de contacto.

Para mitigar este impacto, los dispositivos móviles modernos incorporan funciones avanzadas diseñadas para identificar llamadas fraudulentas o de correo masivo. Estos sistemas de seguridad, integrados de forma nativa en plataformas como Android y otros sistemas operativos, operan mediante bases de datos que recopilan reportes de la comunidad.

De acuerdo con las especificaciones técnicas de Google, el identificador de llamadas y el filtro antispam proporcionan ventajas como la identificación externa permitiendo visualizar la identidad del emisor de la llamada, aun cuando el contacto no esté agendado en la libreta de direcciones del dispositivo.

Además de ello, el sistema genera advertencias cuando los algoritmos detectan patrones asociados a estafas o cuando el número ya ha sido denunciado por otros usuarios.

Cómo configurarlo para Android

Usted puede verificar el estado de estas herramientas o gestionar su activación de forma sencilla a través del menú del propio teléfono. Aunque el sistema operativo suele incluir esta protección activa por defecto, es aconsejable realizar una comprobación manual para asegurar su correcto funcionamiento.

El procedimiento estándar requiere que usted abra la aplicación nativa de llamadas, acceda al menú de opciones generales mediante los ajustes y seleccione la sección correspondiente al identificador de llamadas y spam. En este apartado, usted tiene la opción de habilitar un filtro automatizado que bloquea de manera silenciosa los números sospechosos, impidiendo que el teléfono emita notificaciones o mensajes de voz, aunque el registro de la llamada permanecerá accesible en el historial para su posterior consulta.

Por otra parte, si usted recibe una llamada que no ha sido catalogada automáticamente como correo basura, puede proceder a su restricción manual. Para ello, debe dirigirse al historial de llamadas recientes, seleccionar el número en cuestión y elegir la opción de bloquear o reportar como spam.

Esta acción individual es fundamental: no solo impide que ese número vuelva a comunicarse con usted, sino que alimenta la base de datos global, permitiendo que el sistema emita alertas tempranas a otros usuarios y fortaleciendo de este modo la seguridad colectiva contra el fraude digital.

Cómo configurarlo para iOS

Vaya a Configuración y, luego, toca Apps. Toque Teléfono o FaceTime. Elija cómo administrar las llamadas entrantes de números no guardados. Eso significa números de teléfono que no están guardados en sus contactos.