La inteligencia artificial ahora abarcará nuevas tareas con las que permitirá a sus usuarios mejorar su experiencia y encontrar muchas otras herramientas en una sola aplicación. Ahora Gemini le permitirá a creación de archivos en Excel, PDF y Word desde el chat.

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De esta manera, los usuarios podrán crear de una manera más sencilla hojas de cálculo, documentos y hasta presentaciones mucho más rápido, pues las personas no tendrán que trasladar las respuestas dadas por la IA a otra aplicación.

Entre las herramientas con las que ya cuenta Gemini para facilitarle la vida a los usuarios a nivel mundial son: PDF, Microsoft Word, Excel y archivos de Google Docs, Sheets y Slides.

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Sundar Pichai indicó recientemente en una publicación que la función ya está disponible para todos los usuarios de la app de Gemini a nivel global.

Pero la IA no solo se limita al ecosistema Google, pues también admite formatos como CSV, TXT, RTF, Markdown y LaTeX, diversificando la experiencia al momento de desarrollar tareas como la creación de documentos y estructuración de datos.

De acuerdo con el medio especializado en tecnología Xataka, la diversidad en compatibilidad permite que se integre en varios flujos de trabajo. Además, indica que los usuarios solo tendrán que subir archivos como apuntes y luego pedirle que una presentación en diapositivas o trasladar esa información a un documento de Word.

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Finalmente, advierten que es necesario verificar el contenido de los archivos antes de ser enviados.