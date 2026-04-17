La Unión Europea implementará, a partir de 2027, una nueva medida que obligará a los fabricantes a diseñar smartphones con baterías reemplazables y mayor facilidad de reparación.

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Esta modificación cambiaría para siempre la forma en la que usamos los celulares. Aunque se implementará en el Viejo Continente, se cree que llegará a América Latina dentro de poco.

La normativa parte de una problemática que crece año tras año como son los residuos electrónicos y la vida útil cada vez más corta de estos dispositivos.

¿Qué establece el reglamento en la Unión Europea?

El nuevo reglamento tecnológico establece que todos los celulares que se vendan en países de la Unión Europea (UE) deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener baterías extraíbles para que el usuario pueda retirarlas, sin necesidad de herramientas complejas.

para que el usuario pueda retirarlas, sin necesidad de herramientas complejas. Estar diseñados para facilitar la reparación.

Soportar más ciclos de carga sin degradarse rápidamente.

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Así las cosas, se estaría ante el fin de los diseños ‘cerrados’ o unibody que hoy dominan el mercado. Esos modelos obligan a acudir a un servicio técnico para cambiar la batería, lo que muchas veces termina siendo caro para los usuarios, o hace que se desmotiven a su reparación.