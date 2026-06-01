Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios de smartphones es si deben conectar primero el celular o enchufar antes el cargador a la corriente.

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La recomendación general es que primero se debe conectar el cargador al enchufe y después conectar el cable al teléfono.

Este procedimiento permite que el flujo de energía se estabilice antes de llegar al dispositivo, reduciendo el riesgo de fluctuaciones eléctricas que podrían afectar la batería y los componentes internos.

Pexels Cargador de celular

Por el contrario, conectar primero el celular y luego enchufar el cargador puede exponer el equipo a pequeños picos de corriente durante el inicio de la carga.

Cuando el cargador ya está energizado, pueden producirse pequeñas chispas al conectar el cable al dispositivo. Aunque suelen ser imperceptibles, con el tiempo pueden favorecer la oxidación y el desgaste de los conectores.

Pexels ¿Deja el cargador del celular conectado al tomacorriente? Este sería su consumo de energía

En algunos casos, especialmente con cables antiguos o de baja calidad, esto puede generar: corrosión en los contactos, dificultades para cargar correctamente, desgaste prematuro del puerto de carga y reducción de la vida útil del cable.

Además, si el cargador presenta fallas internas o no cuenta con certificaciones de seguridad, existe un mayor riesgo de sobrecargas eléctricas.

¿Cómo desconectar correctamente el celular cuando está cargando?

El orden también importa cuando termina la carga. Los especialistas recomiendan desconectar primero el cable del celular y retirar después el cargador del enchufe.

De esta forma se corta el suministro de energía hacia el dispositivo de manera segura y se reducen las posibilidades de daños en la batería o en los circuitos internos.

Pexles Es común que muchas personas mantengan el cargador del celular conectado a la toma eléctrica, incluso cuando no lo están usando.

¿Es malo dejar el cargador conectado al enchufe?

Aunque los cargadores actuales cuentan con sistemas de protección, los expertos recomiendan desconectarlos cuando no estén en uso.

Esto ayuda a evitar sobrecalentamientos innecesarios, reduce el consumo energético y prolonga la vida útil del accesorio.