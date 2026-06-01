Los bloqueos de vías por los constantes apagones de energía eléctrica se han convertido en el pan de cada día en el departamento de La Guajira.

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Este lunes 1 de junio, la comunidad del barrio La Esperanza del corregimiento de Mingueo, jurisdicción del municipio de Dibulla, bloqueó la Troncal del Caribe, a la altura del puente de río Cañas, en rechazo a que se encuentran sin el servicio desde el pasado viernes 29 de mayo, por el daño de un transformador.

Este tipo de manifestaciones se han venido presentando a lo largo y ancho del departamento, especialmente en el sur, en vías que conectan con el Cesar.

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Así lo denunció el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque. “Hoy es la fecha y tenemos nosotros bloqueos en todo el territorio, principalmente en el sur de La Guajira, porque no hemos recibido la visita de ningún funcionario, ni de ministerio, ni de parte del gobierno para que nos diga cuál es la ruta clara respecto a las condiciones en que hoy se encuentra Air-e”.

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Además se refirió al presidente de la República, Gustavo Petro, a quien acusó de no manifestar ninguna solución a la problemática de esta empresa intervenida.

De igual manera, expresó que la situación en el departamento es preocupante de cara a una eventual llegada del fenómeno del Niño y que las soluciones se tienen en aprovechar las fuentes naturales del territorio.

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“Tenemos transición energética en la Alta Guajira, donde sopla mejor viento, donde tenemos la mejor radiación. Pero aquí tiene que haber un compromiso por parte del Gobierno Nacional, que nos ayude de manera conjunta para poder brindarle soluciones al pueblo guajiro”, finalizó el mandatario.