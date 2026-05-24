La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), hizo entrega de la construcción de un reservorio de agua en la comunidad de Apotnojushi, del corregimiento de Jojoncito, en el área rural del municipio de Uribia, orientado al aprovechamiento hídrico de escorrentía superficial.

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Con esta obra se benefician, además, las comunidades wayuu de Epirromat, Katanamana, Guaimpletu, Atzuu y Kayushiwaian.

El proyecto, que beneficia a más de 2.500 habitantes, cuenta con una planta potabilizadora para la extracción de agua del reservorio por medio de una bomba sumergible con adaptación a un mecanismo flotante que garantiza su succión, la cual funcionará con energía solar a través de un sistema fotovoltaico compuesto por paneles solares. También incluye una infraestructura de almacenamiento.

Esto evidencia un esfuerzo institucional de la Corporación orientado a garantizar el acceso al recurso hídrico en las comunidades indígenas de esta zona del departamento, la cual históricamente ha padecido por la falta de agua para sus necesidades básicas.

El director general de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, explicó que, “con esta obra logramos disminuir los índices de desabastecimiento de agua en estas comunidades indígenas, lo cual también permite reducir la vulnerabilidad e incrementar su capacidad de respuesta frente a las amenazas e impactos del cambio climático”, anotó.

Como parte del proceso de entrega de la obra, líderes y autoridades tradicionales de las comunidades beneficiadas suscribieron un acta de compromiso para garantizar el uso adecuado, equitativo y pacífico del agua, así como el cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida por la Corporación.

La autoridad tradicional de la comunidad de Apotnojushi, Jesús González, agradeció a la corporación por la obra, ya que han podido solucionar la dificultad que tenían para el acceso al agua potable de sus familias.

“Agradecemos a Corpoguajira, ya que esta es una obra que beneficiará a varias comunidades que antes no tenían cómo conseguir el agua tan fácilmente”, manifestó durante la entrega de la infraestructura.

Además de la ejecución de la obra, Corpoguajira se encuentra desarrollando jornadas de sensibilización y concienciación ambiental orientadas a promover la protección del recurso hídrico y el fortalecimiento de la gobernanza social y equitativa del agua en los territorios indígenas.